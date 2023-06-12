Боррель: мирные переговоры по Украине не начнутся до выборов в США

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убежден, что переговоры по мирному урегулированию военного конфликта на Украине вряд ли начнут до президентских выборов в США. Они запланированы на 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Думаю, что он (Владимир Путин.— "Ъ") ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров»,— сказал господин Боррель в интервью испанскому радио Onda Cero (цитата по ТАСС). По его мнению, «война разворачивалась бы совсем по-другому», если бы президентом США был Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Официально переговоры между Россией и Украиной были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае 2023-го господин Зеленский заявил, что ему было бы трудно говорить с господином Путиным до вывода российских войск.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер