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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его переговоры с Си Цзиньпином в Пекине продлились три часа. Российский президент уточнил, что обсудил с господином Си в том числе темы Украины и Ближнего Востока.

«Три часа мы разговаривали с Председателем КНР: все и не расскажешь. Это вся двусторонняя повестка, ее много, много там вопросов — это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа. Обсуждали довольно подробно и ситуацию на Ближнем Востоке. Я проинформировал Председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке»,— заявил господин Путин на пресс-конференции в Пекине.

Он считает, что объем товарооборота РФ и КНР «реально впечатляет». Во время открытой части переговоров господин Путин заявил, что Москва и Пекин уже достигли объема товарооборота в $200 млрд. Он также сообщил, что на скорой встрече в Бишкеке премьеры РФ и Китая подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года. «Это очень хороший план. Конкретный, существенный»,— уточнил Владимир Путин.

Господин Путин прибыл в Китай вчера, 17 октября, на международный форум «Один пояс — один путь» по приглашению Си Цзиньпина. Встреча лидеров двух стран прошла на полях форума. С утра они оба выступили на его открытии. Владимир Путин сказал, что РФ и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире, а также уважают «права каждого государства на собственную модель развития».

О первом дне его визита — в материале «Ъ» «Тонкая орбаническая химия».

Лаура Кеффер

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