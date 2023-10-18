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Коммерсантъ FM
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Путин заявил о стремлении России и КНР к равноправному сотрудничеству в мире

Российский президент Владимир Путин в своем выступлении на открытии форума «Один пояс — один путь» в Пекине заявил, что РФ и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире. По его словам, и КНР, и Россия уважают «права каждого государства на собственную модель развития».

«Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития»,— пояснил господин Путин.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Edgar Su, Reuters

Президент России Владимир Путин

Фото: Edgar Su, Reuters

Ранее в ходе открытия форума китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает категорически против введения односторонних санкций и применения политики принуждения. Как подчеркнул Си Цзиньпин, Китай не преследует изолированную модернизацию для одного себя, готов прикладывать усилия для реализации модернизации всех без исключения стран мира.

Владимир Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». Накануне, 17 октября, у него уже состоялись встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и с и.о. премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Сегодня, 18 октября, господин Путин проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы, по словам пресс-секретаря российского президента, большое внимание будет уделено «международной проблематике». Как пояснили в Кремле, как ожидается, среди тем разговора будут и российско-китайские отношения, и конфликт на Украине, и война между Израилем и палестинским движением «Хамас».

О первом дне визита господина Путина в Китай читайте в материале «Ъ» «Тонкая орбаническая химия».

Александр Кислов

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