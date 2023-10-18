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Коммерсантъ FM
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Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

В Пекине начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Встреча проходит на полях международного форума «Один пояс — один путь».

Господин Путин заявил, что Москва и Пекин уже достигли объема товарооборота в $200 млрд. «Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад,— 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена»,— заверил российский президент (цитата по ТАСС).

Господин Си сказал, что с 2013 года они провели 42 встречи, наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу. «Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие»,— сказал отметил лидер КНР.

Кремль говорил, что лидеры двух стран помимо переговоров с участием делегаций планируют пообщаться «в формате с глазу на глаз». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, лидеры России и Китая обсудят двусторонние отношения «во всей полноте». Подписание каких-либо итоговых документов не планируется.

В возглавляемую господином Путиным делегацию РФ помимо министра иностранных дел вошли вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, а также главы Минфина, Минэкономики, Минвостокразвития, Центробанка.

Владимир Путин прибыл в Китай вчера, 17 сентября, по приглашению Си Цзиньпина. Сегодня президент РФ выступил на форуме «Один пояс — один путь». Он заявил, что Россия и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире, а также уважают «права каждого государства на собственную модель развития».

О первом дне визита президента РФ в Китай — в материале «Ъ» «Тонкая орбаническая химия».

Лаура Кеффер

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