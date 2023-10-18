В Тольятти адвоката обвинили в попытке мошенничества на 2 млн рублей

Закончено расследование уголовного дела в отношении адвоката и двух жителей Тольятти. Им инкриминируется покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с ноября минувшего года юрист оказывал гражданину помощь по уголовному делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). В текущем году адвокат вместе с двумя знакомыми сообщил доверителю о том, что может помочь ему с назначением судом менее строгого наказания, в том числе, добиться освобождения от привлечения к уголовной ответственности.

За свои услуги юрист с предполагаемыми сообщниками потребовал от потерпевшего два млн руб. Однако заявитель сообщил о ситуации в УФСБ РФ по Самарской области.

Силовики задержали обвиняемых в марте текущего года во время оперативного эксперимента. В этот момент предполагаемые злоумышленники получили от клиента адвоката указанную сумму.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее адвокат из Самары был признан виновным в мошенничестве с заболеванием у доверителя. Суд приговорил его к одному году и девяти месяцам исправительной колонии общего режима. Однако прокуратура сочла наказание мягким и решила обжаловать это решение.

Георгий Портнов