Адвокат из Самары признан виновным в мошенничестве с заболеванием у доверителя

Суд Кировского района Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего адвоката областной палаты адвокатов Андрея Паулова. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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«Приговором суда адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год девять месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что юрист получил от доверителя 2,5 млн руб. в квартире дома в Кировском районе города. Деньги передавались за помощь с установлением клиенту психического заболевания.

Это должно было помочь доверителю адвоката с освобождением от отбывания наказания в связи с болезнью, выяснили силовики. При этом фактически исполнить взятые на себя обязательства юрист не мог.

Уголовное дело в отношении юриста возбудил руководитель следственного управления (СУ) Следственного комитета РФ (СКР) по Самарской области Марат Галиханов. Основанием для этого стали материалы оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ РФ.

Георгий Портнов