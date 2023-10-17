Прокуратура оспаривает приговор самарскому адвокату за мошенничество

Надзорное ведомство намерено обжаловать приговор Кировского районного суда Самары в отношении 54-летнего адвоката областной палаты адвокатов Андрея Паулова. В понедельник он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает районная прокуратура.

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На процессе представитель гособвинения добивался, чтобы подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы. Однако суд назначил адвокату наказание в виде одного года и девяти месяцев колонии общего режима.

По версии следствия, ранее юрист получил от доверителя 2,5 млн руб. в квартире дома в Кировском районе Самары. За эту сумму он должен был оказать помощь с установлением клиенту психического заболевания. В дальнейшем это позволило бы адвокату освободиться от отбывания наказания в связи с болезнью, установили следователи.

Георгий Портнов