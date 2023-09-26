Беспилотники обогнали обстрелы

24 сентября, в день празднования 991-летия Курска, и 25 сентября в Курской и Белгородской областях были сбиты или достигли целей более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Исходя из сообщений властей, это одна из наиболее массовых атак дронов по гражданской инфраструктуре Черноземья с начала специальной военной операции. В результате налетов и обстрелов пострадали пять человек, десятки частных домов, многоквартирное и административные здания. Власти констатируют, что им приходится корректировать механизмы защиты населения и инфраструктуры в связи со сменой украинской тактики и средств наведения БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие в регионах Черноземья за несколько дней отразили атаки более 20 беспилотников ВСУ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Военнослужащие в регионах Черноземья за несколько дней отразили атаки более 20 беспилотников ВСУ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Массовые атаки украинских беспилотников на Курскую и Белгородскую области начались 24 сентября. По данным Минобороны РФ, около 14:40 над этими регионами были сбиты два аппарата. В поселке Новом Волоконовского района Белгородской области БПЛА успел сбросить взрывное устройство и ранить водителя двигавшегося КамАЗа. Мужчина самостоятельно обратился в больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Еще один беспилотник был сбит в Белгородском районе.

В Курской области в воскресенье об атаке первого беспилотника губернатор Роман Старовойт сообщил около 10 утра, через два часа после поздравления жителей областного центра с Днем города. Чиновник пояснил, что украинский БПЛА атаковал в центральном округе административное здание, повредив его крышу. По данным „Ъ“, речь идет о находящемся в 150 км от границы здании регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) на улице Добролюбова. Пострадавших не было. Второй беспилотник самолетного типа утром в воскресенье был обнаружен в военном городке в поселке Халино Курского района: БПЛА нашли рядом с резервуарами топлива на местном аэродроме. В ряде СМИ обсуждалась информация о якобы погибших в Халине, власти официально об этом не сообщали.

Через несколько часов удар украинского беспилотника пришелся на склад пункта приема металлолома на улице Пост Кривец в Железнодорожном округе Курска. Еще раз система ПВО сработала в Курском районе вечером воскресенья. Из-за «последних событий» уже в ходе празднования Дня города в Курске отменили салют. «Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей»,— сообщил глава города Игорь Куцак. Другие праздничные мероприятия отменять не стали. Также днем в воскресенье под артобстрел попали приграничные населенные пункты Елизаветовка (шесть снарядов ударили по сельхозпредприятию) и Теткино (пять попаданий без разрушений) Глушковского района.

В понедельник налеты и обстрелы продолжились. Рано утром 25 сентября господин Старовойт рассказал об атаке украинских БПЛА на Центральный округ облцентра, где повреждения получили частные дома, многоквартирный дом и крыша административного здания. По словам чиновника, сработала система противовоздушной обороны. Один из беспилотников упал в Курском районе, где в частном доме выбило окна. Позже мэр Курска Игорь Куцак уточнил, что всего в результате утренней атаки повреждения получили 15 домовладений, многоквартирный дом и четыре автомобиля. Еще раз ПВО в Курском районе в понедельник сработало в 22:30. Было уничтожено два украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Еще более интенсивными в этот день были украинские атаки по Белгородской области. С 9:30 РСЧС стала сообщать об обстреле поселка Уразово Валуйского горокруга и села Новая Таволжанка Шебекинского округа. В Новой Таволжанке пострадали пять частных домов и линия электропередачи. При обстреле Уразова были ранены две женщины (у одной — легкая контузия, у другой была рассечена бровь), разрушена хозпостройка, повреждены окна, кровля и забор домовладения. Примерно в это же время в Грайворонском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа.

Около полудня в результате обстрела Шебекина была ранена пассажирка автомобиля, который проезжал по дороге в момент попадания в него одного из снарядов. Женщина получила легкую контузию и от госпитализации отказалась. Повреждены были восемь частных домов, четыре автомобиля и линия электропередачи. Около двух часов дня глава региона сообщил об уничтожении в Белгородском районе двух беспилотников самолетного типа. Около пяти вечера в результате повторного обстрела Уразова разрушения выявили в одном домовладении, были повреждены линии электро- и газоснабжения. По данным Минобороны РФ, всего 25 сентября в Курской и Белгородской областях были сбиты по четыре БПЛА.

Однако вечером того же дня стало известно, что при обстреле Шебекина Белгородской области пострадала сотрудница одного из местных промышленных предприятий. Она получила поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопатки и правой кисти. Губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале уточнил, что женщину доставили в центральную районную больницу. Всего же на территории завода зафиксировали попадание не менее трех снарядов, которые повредили несколько цехов. А в Грайворонском округе вечером сбили сразу семь беспилотников самолетного типа, фрагментами аппарата посекло один автомобиль.

«В последние дни активизировалось использование беспилотных летательных аппаратов со стороны националистической Украины. Мы совместно с Министерством обороны за прошедший год с небольшим очень много внимания, времени и средств уделили созданию надежных рубежей радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны. К сожалению, враг меняет и тактику, и средства наведения. Параллельно мы тоже коллективно принимаем решения по корректировке нашей работы»,— подвел итоги атак Роман Старовойт на оперативном совещании в облправительстве. По словам главы региона, за год на защитное оборудование и технические средства для инфраструктуры был выделен 1 млрд руб.: он поблагодарил за финансовую поддержку мэра Москвы Сергея Собянина, ВТБ и Сбербанк. Губернатор отметил, что на ближайшем заседании регионального оперативного штаба Министерство обороны и силы ПВО выступят с докладом о проделанной работе.

Олег Мухин, Сергей Толмачев