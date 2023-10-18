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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил о десяти сбитых БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что рано утром в регионе уничтожили 10 беспилотников. В Курском районе системой ПВО сбито шесть беспилотников самолетного типа, еще четыре БПЛА подавлены средствами РЭБ.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. «Внимание, не приближайтесь к обломкам и не трогайте их! Часто БПЛА имеют таймер самоликвидации, обезвредить их могут только саперы»,— напомнил господин Старовойт в Telegram.

Минобороны сообщало, что в ночь на сегодня, 18 октября, над территорией нескольких регионов были перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА также были сбиты над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.

В Курской области действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 14 октября при обстреле поселка Теткино в регионе были повреждены четыре дома. Позднее в тот же день над Курском и Курским районом были сбиты 12 беспилотников.

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