Тем не менее в рейтинге есть свои подспудные закономерности, приоритеты и своеобразная логика. Загнать в «бутылку», вместимость которой ровно сто, даже самых ярких кинозвезд всех времен и народов — явно неразрешимая задача. Составители списка вынужденно пожертвовали многими большими именами американского и англоязычного кино, но особенно наглядно принципы их селекции проявились в гендерных пропорциях, а также в этнических и расовых квотах.