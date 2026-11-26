Кинозвезды в бутылке
Андрей Плахов о рейтинге главных артистов в истории кино
Прошло уже чуть больше недели с тех пор, как Variety — ведущее американское издание, посвященное миру шоу-бизнеса,— опубликовало рейтинг 100 главных кинозвезд всех времен. Подобные благородные начинания часто забываются уже через день. Но в этот раз общественность самых разных стран никак не может успокоиться: вроде бы ни к чему не обязывающий список вызвал бурные дискуссии и критику в социальных сетях. Причину массового недовольства ищет Андрей Плахов.
Пожалуй, единственная бесспорная позиция в списке — первая: ее заняла Мэрилин Монро. И это полностью совпадает с установкой тех, кто составлял рейтинг,— оценивать не актерское мастерство, а звездный статус. Хорошая ли актриса Мэрилин Монро, можно спорить и сильно сомневаться, но ее суперзвездность вне обсуждения.
В предисловии к рейтингу недаром написано: «Оценить величие кинозвезды — все равно что поймать молнию в бутылку».
И тут начинаются бесконечные претензии негодующих кинозрителей: как, вы поставили Джулию Робертс (13-е место) выше, чем Мерил Стрип (27-е)? На каком основании в сотню вошла Кристен Стюарт, в то время как за пределами сотни остались Тильда Суинтон, Шарон Стоун, Кейт Бланшетт и великие звезды прошлого — Мэри Пикфорд, Мэй Уэст и Рита Хейворт? Один из комментаторов пишет: «Рейтинг теряет смысл, раз в него не вошел Лоренс Оливье — величайший актер всех времен».
С многими из этих упреков легко солидаризироваться. Несогласия множатся, когда обнаруживаешь в звездной сотне отсутствие Лайзы Миннелли и Джонни Деппа, Скарлетт Йоханссон и Брюса Уиллиса, Джуда Лоу и Джорджа Клуни. Вообще, альтернативный список отсутствующих, доведи его до ста, может оказаться столь же представительным, а отсутствие многих стопроцентных звезд не менее показательно для выборки Variety, чем присутствие других.
Тем не менее в рейтинге есть свои подспудные закономерности, приоритеты и своеобразная логика. Загнать в «бутылку», вместимость которой ровно сто, даже самых ярких кинозвезд всех времен и народов — явно неразрешимая задача. Составители списка вынужденно пожертвовали многими большими именами американского и англоязычного кино, но особенно наглядно принципы их селекции проявились в гендерных пропорциях, а также в этнических и расовых квотах.
Кинозвезда — она преимущественно мужского или женского пола? Вопрос может показаться нелепым, но вот статистика, выведенная на основе рейтинга Variety. В первой десятке оказались только три женщины (помимо Монро это Кэтрин Хепбёрн и Барбра Стрейзанд), в первой тридцатке — всего 11, а в полусотне — 20. Явное мужское доминирование, хотя к концу списка женщины подтянулись, и их оказалось все же 38 из 100, но все равно заметно меньше половины.
Взглянем еще раз на первую десятку. В нее вошли такие бесспорные фигуры, как Хамфри Богарт, Чарли Чаплин, Джек Николсон, Марлон Брандо и Том Круз. Еще Сидни Пуатье и Тосиро Мифунэ. Первый возглавляет отряд чернокожих звезд — всего в сотне их оказалось восемь. А японец Мифунэ представляет квоту для иностранных артистов, присутствие которых должно придавать списку впечатление международности и мультикультурности.
Но как же мало чужих звезд удалось поместить в американскую «бутылку»! Их оказалось всего десять — и то шведка Грета Гарбо, немка Марлен Дитрих и китаец Брюс Ли сделали основную карьеру в Голливуде. В звездную сотню вошли также индиец Шахрукх Кхан и две харизматичные актерские пары — французская и итальянская.
Французское кино довольно широко известно в Америке, а некоторые француженки удостаивались «Оскара» (Симона Синьоре, Марион Котийяр) или были номинированы, как Изабель Аджани и Изабель Юппер. Но ни одна из них не угодила в топ-лист, как не попали в него Бельмондо, Депардье и даже секс-символ (не только Франции) Брижит Бардо, что нельзя объяснить уже решительно никакими резонами.
Из французов и вообще из европейцев самую высокую позицию заняла Катрин Денёв (37-е место), а вот Ален Делон едва уместился на 97-м, прямо перед «великой» Зендеей — звездной героиней нового времени. Итальянскую квоту заполнили Марчелло Мастроянни (49-е место) и Софи Лорен (60-е). Утешить патриотов Италии может разве то, что в сотне селебритиз представлены Аль Пачино (32-е место), Леонардо Ди Каприо (38-е), Рудольф Валентино (39-е), Роберт Де Ниро (54-е), Джон Траволта (56-е) и Сильвестр Сталлоне (99-е), имеющие полностью или частично итальянские корни.
Кто по-настоящему имеет повод обидеться — это испанцы и латиноамериканцы. Составители рейтинга проигнорировали даже звезд с яркой голливудской карьерой — Антонио Бандераса, Сальму Хайек, Хавьера Бардема и Пенелопу Крус.
Если забыть про Грету Гарбо, скандинавы должны удовлетвориться 81-м местом для Лив Ульман. А вся Восточная Европа — тем, что прабабушка Сталлоне родилась в Одессе, а бабушку Ди Каприо звали Еленой Степановной Смирновой.