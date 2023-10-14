Теткино Курской области попало под обстрел второй раз за сутки
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при обстреле поселка Теткино Глушковского района были повреждены четыре дома. Кроме того, повреждения получила газовая труба в поселке. О пострадавших не сообщается.
«Поселок Теткино Глушковского района вновь обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов, повреждены 4 домовладения. Обязательно окажем помощь собственникам. Также повреждена газовая труба»,— написал губернатор в Telegram.
Поселок Теткино уже был обстрелян сегодня днем. Под обстрел также попали села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи Глушковского района. Все населенные пункты были обесточены.
Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».