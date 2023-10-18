Минобороны: за ночь в РФ было уничтожено 28 украинских беспилотников

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 18 октября над территорией нескольких российских регионов системами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщается в Telegram-канале военного ведомства, дроны были сбиты над территорией Белгородской, Курской областей, а также над акваторией Черного моря. Других подробностей об уничтоженных дронах министерство не приводит.

По данным Минобороны, БПЛА пытались «совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации».

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ночью 18 октября в небе над регионом (в Белгородском районе и Яковлевском городском округе) было сбито шесть украинских беспилотников. По его данным, разрушений на земле в результате уничтожения БПЛА не зафиксировано, информации о пострадавших на данный момент нет.

Кроме того, курский губернатор Роман Старовойт рассказал об уничтожении 10 беспилотников в небе над областью. Шесть из них было сбито системами ПВО, а еще четыре — подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Александр Кислов