Над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников, запущенных из Украины, в Курске и Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. Никто не пострадал. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино.

Курская область подвергается атакам как минимум в третий раз за сутки. Днем был обстрелян Глушковский район, из-за чего были обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. Позднее Теткино вновь подвергся обстрелу, были повреждены четыре домовладения и газовая труба. Никто не пострадал.

Леонид Уварчев