Москва встает на лыжи
Когда в столице откроют склоны и сколько будет стоить катание
Старт горнолыжного сезона в Москве ожидается уже на следующей неделе. Об этом “Ъ FM” рассказали владельцы трасс. На склонах в Москве и Подмосковье уже запущены снежные пушки. А спортивные клубы начали предлагать клиентам абонементы и программы обучения.
Традиционно для катаний открывается около 20 зимних курортов. Они есть как в черте города — в Сокольниках, Митине, Крылатских холмах и на Воробьевых горах, так и за его пределами, например в Балашихе и вблизи Дмитрова.
По данным Гидрометцентра, в Москву тем временем пришла настоящая снежная зима. До конца 26 ноября из-за гололедицы и порывистого ветра будет действовать желтый уровень погодной опасности. Температура упала ниже нуля, а 29 ноября столбик термометра покажет -6 градусов. Для полноценной работы этого недостаточно, но пару трасс можно успеть подготовить уже к выходным, говорит генеральный директор спортивного комплекса «Кант» Максим Виноградов:
«Пушки уже работают, то, что напыляется, ратраки утрамбовывают, сетки натягиваются, работа идет вовсю. Чтобы полностью запустить наш комплекс, нужно, если все хорошо и вода идет чистая, где-то дней 7-10, в зависимости от ветра, температуры, влажности. За это время мы покрываем горку снегом, так что можно кататься на всех склонах. Но вода тоже проблема, потому что часто она с глиной и так далее.
К сожалению, того снега, который выпадает, не хватает. Все снежение, которое используется в Москве и Московской области для катания, это все-таки в основном снег напыленный. Чтобы его напылять, нужен минус. 26 ноября была первая ночь, когда было холоднее, чем -3 градуса, соответственно, начали работать пушки. К этим выходным, наверное, у нас заработают уже учебные склоны, детские спортивные группы и обучающие выйдут на склон. Но для общего катания, наверное, это уже середина следующей недели.
Расценки в 2026 году немножко выросли, но в рамках инфляции: рост стоимости заработных плат, стоимость электроэнергии, прочих коммунальных затрат. То есть это где-то 5-10%, не больше».
После двух дней снегопадов, как отмечают управляющие курортов, москвичи уже готовы штурмовать обустроенные трассы и заваливают вопросами в соцсетях. И если горнолыжный сезон начнется в ближайшие дни, то тюбинг будет позже — к Новому году, отмечает генеральный директор спортивного комплекса «Лата-Трэк» в Крылатском Адам Эльдарханов:
«Мы вряд ли успеем к этим выходным. Если такая погода пойдет, в принципе, нам от 7 до 10 дней нужно, чтобы оснежиться. Все-таки должна быть устойчивая температура, будем стараться к следующим выходным открыть хотя бы инструкторские склоны. У нас также есть самая длинная тюбинговая трасса, и одна из задач именно нашего комплекса — чтобы к новогодним праздникам открыть тюбинговую трассу.
По продажам у нас неоптимистичные прогнозы, потому что даже если брать 2025 год — все оборудование подорожало, зарплаты, мы стараемся минимально повышать цены. Плата взимается только за подъем. На инструкторском склоне все подъемники работают бесплатно, плюс еще есть тариф, в который в будние дни большие подъемники включены. Самый дорогой — это выходной день, первая половина дня. Хороший сезон — это когда комплекс уже работает с середины ноября.
На самом деле для горнолыжных комплексов сильный мороз или сильный снегопад — это, наоборот, плохо. Москвичи особенно отвыкли от низких температур.
Сейчас у нас Гидрометцентр по поводу и без повода просит никого не выходить, но все равно в мороз кататься, конечно, это не сильно приятно. Хотя на эти температуры есть свои любители. И еще мы сильно замечаем, особенно с 2025 года, как упала покупательная способность. Именно горожане стали меньше ходить, но зато сильно вырос поток туристов иностранных. Раньше у нас в основном китайцы были, потом уже восточные страны — это Арабские Эмираты, Оман».
Некоторые столичные комплексы предлагают безлимитный ски-пасс на всю зиму за 60 тыс. руб. При этом минимальные тарифы на подъемники в выходные, как выяснил “Ъ FM”, стоят около 150 руб. за один проход. Пока одни повышают цены, другие готовы демпинговать, говорит управляющий директор Горнолыжного клуба Гая Северина Дмитрий Мариев:
«У нас пять горнолыжных трасс, две из них предназначены для обучения, трасса учебная инструкторская, и три трассы для уверенно катающихся. Протяженность каждой трассы порядка 300-350 м, перепад высоты в среднем порядка 70 м. У нас есть ски-пассы — это карточки для прохода на канатной дороге. У нас оплачивается каждый подъем в зависимости от времени и дня недели, то есть разделение на будние дни и выходные дни, на утреннее и вечернее время.
Мы по сравнению с прошлым сезоном полностью сохранили все цены.
Единственное что, мы разделили: теперь вечернее катание стало, как ни странно, дешевле, чтобы люди после работы в будние дни могли приехать и покататься у нас.
Подъемы от 100 до 150 руб. По поводу аренды снаряжения: стоимость проката 1500 руб. за первый час аренды, и продолжительность – 1 час 15 минут.
Мы сильно улучшили систему оснежения в этом сезоне, добавили дополнительно еще два снегогенератора, поэтому мы рассчитываем открыться немножко раньше, в первой половине декабря. В прошлом году мы открылись в самом конце декабря, и сезон у нас продлился 69 дней».
По данным Гидрометцентра, пик непогоды позади. Осадки пойдут на спад, атмосферное давление начнет расти, а в регион придет похолодание. На следующей неделе температура опустится до -12 градусов.