Сейчас у нас Гидрометцентр по поводу и без повода просит никого не выходить, но все равно в мороз кататься, конечно, это не сильно приятно. Хотя на эти температуры есть свои любители. И еще мы сильно замечаем, особенно с 2025 года, как упала покупательная способность. Именно горожане стали меньше ходить, но зато сильно вырос поток туристов иностранных. Раньше у нас в основном китайцы были, потом уже восточные страны — это Арабские Эмираты, Оман».