Лишние знания Минфин не оплатит

Минфин опубликовал проект постановления правительства, закрывающий лазейку для получения бюджетного финансирования в обход экспертизы Российской академии наук. Требование экспертных заключений РАН уже вписано в систему финансирования науки из бюджета, но несогласованность документации позволяет «в отдельных случаях» добиться выделения денег на научные проекты, финансирование которых постфактум признается нецелесообразным. В РФ, где бюджет и так финансирует большую часть научных исследований, в последние годы власти тяготеют к перекладыванию этой нагрузки на бизнес, настаивая на коммерциализации исследований за счет более тесной увязки работы ученых и потребностей рынка — но пока в этом участвуют в основном крупнейшие компании.

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Проект постановления правительства «О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», опубликованный Минфином на regulation.gov.ru, закрывает возможность обеспечения не одобренных РАН научных исследований бюджетными средствами. Проблема, которую решает проект, описывается как возможность обхода действующих требований по контролю РАН за темами, изучение которых оплачивается из бюджета: положение о формировании госзадания и правила осуществления РАН руководства научной и научно-технической деятельностью уже требуют отказа в доступе к госфинансированию научных работ, на которые получено отрицательное заключение академии, и в госзадания бюджетных научных учреждений. Однако «имеются случаи нарушения сроков представления проектов научных тем в Российскую академию наук, в связи с чем заключения Российской академии наук по некоторым проектам научных тем представляются уже после осуществления возвратного распределения» средств — и в итоге отрицательные заключения РАН приходят в систему, когда деньги уже выделены, поясняет Минфин.

Отметим, что в мае на общем собрании членов РАН президент академии Геннадий Красников говорил, что «нередки случаи, когда экспертизу академии, являющейся высшим экспертным органом страны, не учитывают» и что «такая практика будет прекращена». В аппарате курирующего науку вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что «прорабатывается обеспечение эффективного взаимодействия всех акторов научной сферы в ЕГИСУ НИОКТР (профильная ГИС для учета научных проектов.— “Ъ”), чтобы обеспечить прозрачность и прослеживаемость научной деятельности и сфокусировать инструменты поддержки на наиболее востребованных проектах». Также там отметили, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о научной экспертизе, направленный на усиление экспертной функции РАН (принят в первом чтении в марте 2023 года, см. “Ъ” от 14 февраля). «Учитывая изложенное <…> проектом постановления предлагается установление ограничения на утверждение лимитов бюджетных обязательств до получения такого заключения»,— констатирует Минфин.

Затраты государства (44-ФЗ) на закупки в сфере науки уже сокращаются: в 2020 году сумма таких госконтрактов составила 259 млрд руб., в 2021-м — 268 млрд руб., в 2022-м — 182 млрд руб., что обусловлено борьбой государства за их эффективность: бюджет финансирует 60–70% расходов на исследования и разработки, но система управления наукой не ориентирована на коммерческий спрос на результаты научной деятельности (см. “Ъ” от 7 июня). Постепенный выход государства из сектора сопровождается планами по коммерциализации НИОКР и организации более плотного взаимодействия исследователей и бизнеса. Впрочем, пока в НИОКР в России готовы коммерчески вкладываться в основном крупнейшие компании, наименее зависимые от политической конъюнктуры и связанной с ней неопределенности.

Олег Сапожков