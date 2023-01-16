Технологиям отмерили девять жизней

Минобрнауки готовит правовую основу для приемки научно-технических разработок в зависимости от уровня готовности технологий и оценки результатов их использования. Прежде всего речь идет о разработках, финансируемых за счет бюджетных средств. Представленный ведомством проект приказа устанавливает девять уровней готовности технологии — от ее концепции и обоснования до практического применения. Данные об этих уровнях будут загружаться в специальную информационную систему, которая должна стать основой управления научными исследованиями. Ожидается, что распространение на научную деятельность общего «цифрового подхода» правительства к госуправлению позволит властям повысить эффективность госрасходов в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минобрнауки разместило на regulation.gov.ru проект приказа о порядке определения уровней готовности разрабатываемых или разработанных технологий, а также научных и научно-технических результатов, соответствующих каждому уровню готовности этих технологий. Такие правила нужны для оценки научно-технических проектов, выполняемых в рамках госзаданий, грантов и контрактов за счет бюджетных средств и других источников финансирования.

Де-факто документ станет правовой базой для приемки научно-технических результатов в зависимости от уровня готовности технологий и оценки результата их использования. Необходимость подготовки такого документа к 1 марта 2023 года была предусмотрена еще год назад «дорожной картой», предполагающей распространение на научную деятельность общего «цифрового подхода» правительства к госуправлению (см. “Ъ” от 2 февраля 2022 года).

Согласно проекту приказа, уровень готовности технологий определяется количественными и качественными показателями результативности. При этом переход от одного уровня готовности к другому должен обеспечить достижение этапов полного инновационного цикла. В проекте девять уровней готовности технологии. Первый (начальный) предусматривает определение фундаментальной концепции и обоснование полезности технологии. Девятый (зрелый) предполагает уже серийный выпуск продукции. Уровень зрелости технологии будет определяться на основе экспертной оценки.

Сведения об уровнях готовности технологий будут размещаться в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). Она должна стать основой системы управления научными исследованиями, которые ведутся с привлечением бюджетного финансирования. Предполагается, что эта система обеспечит власти данными для более точного понимания нынешнего состояния российской науки и повысит эффективность ее бюджетного финансирования. Отметим, что, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по итогам 2021 года средства государства составляли две трети (67,5%) внутренних затрат на исследования и разработки, а бизнеса — лишь 29% (см. “Ъ” от 9 сентября 2022 года).

Кроме проекта приказа об уровнях готовности технологий Минобрнауки представило еще два документа. Это проекты приказов об обновленной форме подачи информации о начинаемой научной работе, а также о формате направления сведений в ЕГИСУ НИОКТР с учетом отраслевых особенностей научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых в интересах медицины и здравоохранения.

Венера Петрова