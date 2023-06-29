С чего завершается Родина

Рождаемость в регионах Черноземья показала ощутимый спад на фоне спецоперации, в приграничных Белгородской и Курской областях — до 8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата за первые месяцы 2023 года. В Воронежской области ситуация оказалась худшей с начала XXI века и обогнала даже показатели демографической ямы 1990-х. Ее последствия в виде рекордного сокращения числа женщин фертильного возраста в этом году наложились на «психологическое влияние» событий на Украине, что в результате привело к «демографической катастрофе», считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После начала СВО регионы Черноземья показали рекордные темпы снижения рождаемости

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ После начала СВО регионы Черноземья показали рекордные темпы снижения рождаемости

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росстат опубликовал статистику рождаемости в регионах в январе—апреле 2023 года. Эти данные показательны с точки зрения влияния спецоперации на Украине на демографию, поскольку учитывают случаи рождения только тех детей, которые были запланированы и зачаты уже после 24 февраля 2022-го.

По данным Росстата, рождаемость за первые четыре месяца 2023-го сократилась по сравнению с январем—апрелем 2022-го во всех без исключения регионах Черноземья. Но сильнее всего — в прифронтовых Белгородской и Курской областях, приграничные районы которых последние полтора года находятся под регулярными обстрелами ВСУ.

В Белгородской области рождаемость сократилась на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года (статистика за январь—апрель 2022-го, соответственно, учитывала только детей, запланированных до начала спецоперации). За четыре месяца на свет появились 3279 младенцев — на 280 меньше, чем годом ранее (3559). В Курской области наблюдается практически аналогичное сокращение рождаемости — на 7,6% (2355 младенцев вместо 2548). В Московской области, к примеру, за тот же период на свет появилось на 2,5% больше детей, чем год назад. Но в целом в России спад рождаемости составил 3,1%.

В других регионах Черноземья рождаемость сократилась чуть менее заметно. Воронежская и Орловская области показали спад на 3%. В первом регионе за январь—апрель родились 5384 ребенка, во втором — 1557. В Тамбовской области спад оценивается в 1,8% (родились 2085 младенцев). В Липецкой области рождаемость сократилась лишь на 0,7% (2586 младенцев), но динамика все же оказалась отрицательной.

Показатели рождаемости в отдельных регионах Черноземья на фоне спецоперации стали рекордно низкими за последние 53 года — доступную историю современных демографических наблюдений.

К примеру, по данным Росстата, в Воронежской области в 1970 году на тысячу жителей за год на свет появились 12,4 новорожденного, в 1980-м — 13,3, в 1990-м — 11,5. К 2000 году, к концу демографической ямы 1990-х, коэффициент упал сразу до 7,6 рождения на тысячу. Затем до 2009 года показатель каждый год рос, дойдя до 10,4.

Коэффициент рождаемости в Воронежской области за первые месяцы 2023 года составил 7,2, следует из данных Росстата. И это все еще самый высокий показатель в Черноземье — в приграничной Белгородской области он снизился даже до 6,6.

Исследующий проблемы демографии доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения Воронежского госуниверситета Анатолий Крупко отмечает, что в 2023 году «эффект от спецоперации» наложился на проблемы, сохраняющиеся после предыдущего провала рождаемости. «Девушек в возрасте 20–29 лет, родившихся в 1990-х, сейчас в Воронежской области в 1,6 раза меньше, чем женщин 30–39 лет. Это ключевой фактор, влияющий на демографию сегодня,— пояснил господин Крупко.— Проблемы, связанные со спецоперацией, оказались чисто психологическими. Молодежь полностью потеряла репродуктивное поведение. Оно, судя по социологическим опросам, почти нулевое. Современные девушки до 30 лет категорически не хотят рожать. Количество браков падает. Это полная демографическая катастрофа».

«На мой взгляд, в некоторых районах области через несколько лет в первый класс будут набирать по 20–25% детей от нормы, придется закрывать школы»,— добавил исследователь.

Вместе с тем он полагает, что влияние на демографию непосредственно от призыва «молодых здоровых мужчин» на военную службу в рамках мобилизации и по контракту «пока еще не заметно»: «Мы увидели, наоборот, что некоторые многодетные семьи, напротив, стремятся родить четвертого ребенка, чтобы защитить отцов от призыва. Так что есть и позитивные факторы».

Анатолий Крупко считает, что существующая региональная и федеральная политика по поддержке рождаемости показала себя «в корне неправильной». «По имеющейся статистике, сегодня рожают 12 женщин из 100 в возрасте 20–29 и около 30 из 100 в возрасте 16–49. Многие женщины старше 30 готовы завести первого или очередного ребенка. Они имеют все шансы стать более ответственными матерями, но для них нет той господдержки, которую получают рожающие в 20–29 лет,— отметил господин Крупко.— Нужно всем и за каждого ребенка давать одинаковые максимальные пособия и меры поддержки. Молодые все равно не захотят рожать, но, возможно, демографию удастся поднять за счет людей другого поколения, которые еще могут завести одного-двух детей».

Господин Крупко полагает, что рождаемость существеннее всего сокращается у «коренного русского населения», но остается сравнительно высокой у «мигрантов и их потомков».

«Воронежскую область в будущем нельзя будет назвать моноэтническим русским регионом. Возьмите почти любую школу, исключив элитные и частные, и почти в каждом классе будет до пяти детей других национальностей. Такое соотношение при сегодняшней динамике рождаемости мы в перспективе увидим во всем населении региона,— рассказал доцент ВГУ.— Если мы не будем проводить политику повышения рождаемости среди русского населения, то через поколение область будет не узнать».

Влияние на рождаемость в 2022–2023 годах также оказал «отъезд части активного населения из России», считает эмиграционный юрист, автор проекта по релокации специалистов по арбитражному праву «Шалом, Аргентина» Игорь Вышегородцев. Он сообщил, что в Аргентине с момента начала спецоперации и до сих пор сохраняется бум «родильного туризма».

«Ребенок, родившийся в этой стране, даже если его мать прилетела уже беременной, автоматически становится гражданином Аргентины. А в перспективе это облегчает натурализацию и родителям. При этом отказываться от паспорта России не нужно. Да, из-за большого количества россиянок, приехавших рожать в Аргентину по туристической, а не медицинской визе, фактически обманув государство, миграционные власти теперь смотрят на такие случаи более внимательно, зачастую приходится обращаться в суд. Но механизм по-прежнему остается актуальным»,— констатировал господин Вышегородцев.

«На мой взгляд, уехали рожать из России именно те семьи, для которых даже в условиях сегодняшнего кризиса не было бы финансово и эмоционально сложно завести одного-двух детей. Но именно они одновременно, как никто другой, понимают, для чего стоит иметь второй паспорт»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников