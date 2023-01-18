Чьи вы, хлопцы, будете

В Черноземье, согласно прошедшей в 2021 году Всероссийской переписи населения, проживали 7,8 млн человек. Из них 86% (6,7 млн) указали, что являются русскими по национальности, а почти 93% (7,2 млн) заявили о гражданстве РФ. Среди других национальностей больше всего украинцев — почти 0,6%, или 44,6 тыс. человек. Из них более трех четвертей приходилось на приграничные Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. Воронеж по-прежнему — город-миллионник, а вот полумиллионников, согласно переписи, в Черноземье не осталось — Липецк этот статус потерял. По мнению экспертов, последовавшие за началом спецоперации России на Украине приток беженцев, отъезд опасающихся и гибель военных сделали данные переписи неактуальными. Но они все равно потребуются властям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Росстат в конце прошлого года опубликовал все итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Данные разделены на 11 томов. В них отражены численность жителей по всем населенным пунктам, возрастно-половой состав и состояние в браке, образование, гражданство, национальный состав, миграция, источники средств к существованию, число и состав домохозяйств, рождаемость, рабочая сила, жилищные условия.

Несмотря на официальную привязку переписи к 2020 году, фактически из-за пандемии она прошла осенью 2021 года. В ней учитывалось постоянное население, то есть люди, «проживающие или намеревающиеся проживать» в стране год и более подряд, живущие по работе или учебе за границей, а также россияне, иностранцы и лица без гражданства, приехавшие в страну в поисках убежища, по работе или учебе. Предварительные итоги переписи стали доступны прошлой весной. Последние тома окончательных результатов были опубликованы 30 декабря.

Согласно им в Черноземье жили 7,77 млн человек, в том числе 4,2 млн женщин и 3,56 млн мужчин. Наибольшая численность населения зафиксирована в Воронежской области — 2,31 млн (1,24 млн женщин и 1,07 млн мужчин). Это единственный регион более чем с 2 млн человек. Рубеж в 1,5 млн преодолела Белгородская область, где насчитали 1,54 млн (826,9 тыс. женщин и 713,5 тыс. мужчин).

Более 1 млн зафиксировано в Липецкой и Курской областях — 1,14 млн (619,6 тыс. женщин и 523,6 тыс. мужчин) и 1,08 млн (591,5 тыс. женщин и 490,9 тыс. мужчин) соответственно. Приблизилась к миллиону Тамбовская область, где проживают 982,9 тыс. человек (530,2 тыс. женщин и 452,8 тыс. мужчин). Меньше всего жителей в Орловской области — 713,4 тыс. (389,1 тыс. женщин и 324,2 тыс. мужчин).

В регионах преобладает городское население — 5,11 млн против 2,66 млн сельского. Воронежу удалось сохранить статус миллионника: по данным переписи, число его жителей составляет 1,06 млн. Статус полумиллионника потерял Липецк — здесь зафиксировано 496,4 тыс. человек, тогда как на 1 января 2020 года было 508,6 тыс. В Курске насчитали 440,1 тыс. жителей, в Белгороде — 339,9 тыс., в Орле — 303,2 тыс. Среди областных центров меньше всего населения зафиксировано в Тамбове — 261,8 тыс.

По показателю среднего возраста самой молодой оказалась Липецкая область: в регионе он составляет 42,2 года. Больше всего здесь насчитали людей 35–39 лет — 97,1 тыс. Чуть старше оказались белгородцы с 42,3 года среднего возраста, в этом регионе также было больше всего 35–39-летних (130,7 тыс.). В Курской области показатель составил 42,8, но больше всего при этом оказалось 60–64-летних (91,8 тыс.). Средний возраст воронежцев — 43 года, а больше всего оказалось людей 35–39 лет (197,5 тыс.).

В Орловской области показатель равен 43,3 года, а преобладают 60–64-летние (59,8 тыс.). Самой возрастной стала Тамбовская область с 44,2 года и наибольшим числом 60–64-летних среди всех групп (85,3 тыс.).

Из общего числа жителей указали гражданство 7,2 млн человек. Большинство из них являются гражданами России — 6,1 млн; 4843 жителя также указали двойное гражданство. В Белгородской области насчитали 1,38 млн граждан РФ и 1008 с двумя, в Воронежской — 2,22 млн и 1809, в Курской — 952,9 тыс. и 566, в Липецкой — 1,04 млн и 590, в Орловской — 670,2 тыс. и 347, в Тамбовской — 919,5 тыс. и 523.

На втором месте по численности в Черноземье оказались граждане Украины — 3021 человек. В приграничных Белгородской и Курской областях, а также в Орловской области число украинских граждан среди иностранцев больше всего: 1161, 431 и 218 соответственно. В Воронежской и Липецкой областях больше зафиксировано жителей азиатских республик, но Украина идет следом за ними. В первом регионе 1,1 тыс. граждан Туркменистана и 837 граждан Украины, во втором — 272 гражданина Таджикистана и 190 граждан Украины. В Тамбовской области украинские граждане среди иностранцев оказались третьими с числом 184, их опередили приезжие из Таджикистана (406) и Узбекистана (299).

Свою национальность указали 6,9 млн жителей Черноземья. Из них 6,7 млн считают себя русскими (к ним в том числе относятся «великороссы, русаки, якутяне, ведрусы, сибиряки, древляне и гураны»). В Белгородской области их 1,2 млн, в Воронежской — 2,1 млн, в Курской — 896,1 тыс., в Липецкой — 1 млн, в Орловской — 631,6 тыс., в Тамбовской — 866,3 тыс.

Еще 72,9 тыс. человек указали не перечисленные в переписи национальности (в зависимости от региона в перечне были от 108 до 139). Если не брать в расчет эти ответы, то вторая по популярности нация — украинцы (в том числе «русские украинцы, малороссы и волынцы»). В Черноземье себя таковыми назвали 44,6 тыс. человек. В Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях это вторая по численности национальность. В этих регионах насчитали соответственно 15,4; 13,3; 5,9 и 3,2 тыс. В Липецкой области украинцев меньше, чем армян: 4,1 тыс. против 6,6 тыс.

В Тамбовской области насчитали больше цыган и армян: первых и вторых 5,3 и 3,7 тыс., тогда как украинцев 2,8 тыс.

Армяне (в том числе «русские армяне») стали третьей по численности нацией в Черноземье — 34,2 тыс. При этом почти треть из них — 10,9 тыс.— живут в Воронежской области. Еще одним популярным ответом стало отсутствие национальной принадлежности. В Черноземье об этом заявили 17,1 тыс. человек.

Представленная в переписи информация довольно быстро потеряла актуальность. По данным Росстата на 1 января 2022 года (данные на 1 января 2023 года еще не опубликованы), уже тогда почти во всех регионах было зафиксировано снижение численности населения. В Белгородской области в сравнении с переписью показатель упал на 8,6 тыс., в Воронежской — на 21,1 тыс., в Липецкой — на 29,5 тыс., в Тамбовской — на 2 тыс. В то же время в Курской и Орловской областях население выросло на 1,1 тыс. и на 720 человек.

Серьезное влияние оказал коронавирус, который поднял статистику по смертности. По данным Росстата, в 2021 году в Черноземье умерли 157,3 тыс. человек (на 18% больше, чем в 2020 году), а за три квартала прошлого — 91,7 тыс.

Ход СВО также значительно изменил данные. В пунктах временного размещения и у родственников в регионах Черноземья сейчас живут тысячи беженцев из соседней страны и республик Донбасса. А в боях, по сообщениям различных органов власти, погибли минимум 200 уроженцев макрорегиона. Кроме того, на фоне спецоперации более 5 тыс. семей из Черноземья могли покинуть Россию — и это по официальным данным.

Политолог Владимир Слатинов напомнил, что у экспертов было много претензий к качеству переписи: «А сейчас к этому добавились структурные и количественные изменения, связанные со спецоперацией. И каков масштаб этих изменений, мы не знаем». Вместе с тем, по мнению господина Слатинова, властям придется довольствоваться этой информацией, так как совсем игнорировать ее нельзя.

«Экономическое планирование должно опираться на какую-то объективную базу. В ряде случаев власти могут прибегать к текущим данным, но в других потребуются именно данные переписи»,— объяснил он.

Александр Прытков