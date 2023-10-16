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Коммерсантъ FM
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Кадровый вопрос на высшем уровне

Топ-менеджеры считают дефицит сотрудников главным вызовом следующих трех лет

Ситуация с кадрами, а не геополитика и трансформация бизнеса оказалась в 2023 году главным вызовом для топ-менеджмента российских компаний, свидетельствует исследование консалтинговой компании RosExpert. Руководители ожидают, что проблема нехватки сотрудников сохранится по крайней мере до 2026 года. При этом, по их прогнозам, к этому времени нынешний антикризисный профиль CEO изменится — вместо выработки тактики действий от них будут ждать стратегического мышления и инновационного визионерства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дефицит сотрудников всех уровней стал главным вызовом для топ-менеджмента, фиксируют аналитики RosExpert, опросившие более 150 СЕО российских компаний (в их число вошли как главы бизнес-единиц, так и руководители ключевых бизнес-функций). Так, на возрастающий на всех уровнях дефицит кадров и риски потери ключевых талантов указали 46% опрошенных.

Геополитическая ситуация лишь на втором месте в перечне главных сложностей этого года (23%), на третьем — изменение рыночной конкуренции, перестройка логистических цепочек, задача форсированного выхода в новые регионы и сегменты рынка (21%). Топ-5 ключевых вызовов замыкают задачи цифровой трансформации и автоматизации процессов, а также комплекс вопросов, связанных с экономической неопределенностью, волатильностью финансовых рынков, необходимостью адаптировать бизнес-стратегию, проводить финансовую оптимизацию и соблюдать ужесточающиеся регуляторные требования.

Неудивительно, что основными целями в 2023 году респонденты назвали удержание и развитие команды, заботу о сотрудниках (40%). Текущую обеспеченность сотрудниками респонденты обозначают как минимальную за всю историю наблюдений. Схожие оценки, отметим, ранее давали аналитики ЦМАКП (см. “Ъ” от 12 сентября). Второе место в списке целей — сохранение бизнеса и рост прибыльности (36%), третье — новые рынки сбыта, формирование стратегических партнерств и развитие глобального присутствия (28%).

С учетом вызовов этого года, отмечают авторы исследования, профиль CEO в 2023 году можно назвать «тактическим и антикризисным», где доминирующую роль играет ориентация на результат.

Лидер бизнеса-2023 — это в первую очередь руководитель с развитой компетенцией адаптивности, соглашается партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных. «Практически всем компаниям пришлось за последний год скорректировать бизнес-стратегию, а также тактику, включая поиск новых рынков сбыта, логистических цепочек, поставщиков и каналов продвижения»,— отмечает она.

В то же время, говорит партнер Odgers Berndtson Russia Юлия Артемова, лидер 2023 года должен быть эмпатичным. «Он умеет строить, а главное, развивать команды. Эта компетенция сейчас одна из ключевых, потому что в стране наблюдается дефицит кадров. Новые таланты привлекать сложно, а значит, важно создавать культуру, которая поможет удерживать текущих сотрудников и повышать вовлеченность команды»,— отмечает она.

По прогнозу опрошенных RosExpert, в 2026 году проблема с кадрами сохранится (41% респондентов), в то время как цели компаний, и, соответственно, требования к топ-менеджменту уже изменятся. Вырастет значение цифровой трансформации, автоматизации и других технологических изменений (35%). К 2026 году респонденты ожидают значительного (почти двукратного) повышения значения глобального присутствия. Поэтому СЕО в 2026 году, считают респонденты, должен быть стратегом, а не тактиком, как сейчас. От него будут ожидать инновационного визионерства — способности, в большей степени присущей собственникам и основателям бизнесов. Ключевыми компетенциями, помимо удержания талантов, будут способность создавать новое, глобальное мышление и ориентация на клиента.

Чтобы приобрести эти компетенции, говорит управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина, топ-менеджеры могут обратиться к курсам, тренингам и программам MBA. «Хотя сейчас международные школы не готовы работать с российскими компаниями, доступно индивидуальное обучение. Кроме того, открывается другая сторона мира, и есть возможность найти обучение в азиатских странах, например есть сильные университеты в Китае»,— отмечает она. Еще один способ —менторинг. «Все больше топ-менеджеров и основателей бизнесов видят для себя ценность в передаче своего опыта и становятся менторами. Есть и корпоративный менторинг, когда более опытные сотрудники становятся внутренними наставниками»,— отмечает эксперт.

Анастасия Мануйлова

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