Минцифры: работающие с VPN компании должны обращаться в РКН для снятия блокировок

В Минцифры сообщили, что сбои в работе VPN-сервисов, с которыми могут сталкиваться некоторые компании, связаны с блокировкой запрещенных ресурсов. Для снятия блокировки в Минцифры посоветовали обращаться к ним и в Роскомнадзор (РКН).

«Компании, которые используют в своей работе VPN-сервисы для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов в одну сеть, могут испытывать трудности из-за блокировок запрещенных ресурсов»,— говорится в сообщении Минцифры.

«VPN-протоколы могут подпадать под ограничения Роскомнадзора, но блокировку можно снять, если сервис нужен для рабочих целей»,— объяснили в ведомстве.

В Минцифры пояснили, что списки компаний подаются в Роскомнадзор через профильные ведомства, поэтому, например, в случае с телеком-операторами необходимо обратиться сначала в Минцифры.

Подать обращение о разблокировке доступа могут и сами компании, однако позднее это должно подтвердить профильное ведомство. Если после обращения в Роскомнадзор проблемы с использованием VPN-сервисов остались, нужно обратиться в Минцифры.

Ранее Роскомнадзор сообщил о планах самостоятельно блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. По данным AppMagic, в прошлом году Россия заняла второе место в мире по количеству скачиваний VPN.

Подробнее — в материале «VPN пригрозили ограничением».

Анастасия Ларина