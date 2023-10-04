VPN пригрозили ограничением

VPN могут заблокировать в магазинах приложений. Такое право Роскомнадзор получит с 1 марта 2024 года, заявил сенатор Артем Шейкин. Причем программы, по его словам, будут удалять даже из зарубежных маркетов, например, App Store. Однако с виртуальных прилавков исчезнут не все утилиты, а лишь те, которые позволяют пользователям заходить на запрещенные в России сайты. Впрочем, к словам Шейкина возникли вопросы у депутатов Госдумы и даже самого Роскомнадзора. Так стоит ли россиянам готовиться к новым ограничениям? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«VPN-сервисы у нас пока не приживаются»,— уверенно заявил глава Минцифры Максут Шадаев в декабре 2022 года. И добавил, что система блокирования запрещенных сайтов в стране работает эффективно. Однако по результатам прошлого года Россия заняла второе место в мире по количеству скачиваний VPN, гласит статистика компании AppMagic. И в прошедшее лето такие программы по-прежнему занимали половину десятки самых популярных приложений в отечественном App Store.

Вот почему власти решили ограничить доступ к некоторым утилитам в самих онлайн-магазинах, предполагают собеседники “Ъ FM”. Впрочем, декларации о намерениях в этом случае мало, нужно, чтобы сервисы удаляли сами маркеты. Если с RuStore проблем не будет, то вот зарубежные площадки нововведениям могут сопротивляться, полагает айти-эксперт Александр Исавнин:

«С учетом того, что на Google и так осуществляется беспрецедентное давление, компания фактически ушла из России, оставив двух человек, банкротя предприятие, на Google наложены безумные штрафы, вряд ли они согласятся удовлетворять то или иное требование Роскомнадзора. С Apple несколько сложнее, корпорация ушла не полностью. Но, скорее всего, они тоже не будут выполнять эти требования, потому что у них есть свои представления о том, как устроена жизнь».

Однако в Роскомнадзоре об удалении ПО из магазинов приложений не сказали ни слова, вместо этого напомнив о другой инициативе. В Минцифры планируют дать службе право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок. Проект постановления правительства уже разработан и в случае принятия вступит в силу так же с 1 марта.

Этот документ несет уже новые риски: под ограничениями могут оказаться сами App Store и Google Play, отмечают юристы. Логика такая: если площадки не удалят VPN-сервисы, которые позволяют россиянам заходить на запрещенные сайты, значит, они такие программы пропагандируют. А, следовательно, их можно объявить вне закона, но с масштабными последствиями для всех пользователей, отмечает исполнительный директор фонда «Общество защиты интернета» Михаил Климарев, Минюст считает его иноагентом:

«Если Google заблокируют, то перестанут приходить push-уведомления, причем не только у Google, но еще и у iPhone, так как они используют инфраструктуру Google — технология называется Firebase. Программное обеспечение не будет обновляться, невозможно будет установить приложения. А хакеры специально займутся разыскиванием эксплойтов».

У слов сенатора Шейкина есть еще и третье объяснение. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предположил, что его коллега имел в виду другую инициативу: ограничить выдачу в поисковиках VPN-сервисов, которые не фильтруют трафик. Теоретически сделать это можно, но бессмысленно, считает IT-специалист, создатель проекта «Эшер II» Филипп Кулин:

«VPN еще со времен борьбы с Telegram в России — это уже предмет сетевого маркетинга. Такие сервисы рекомендуют друг другу знакомые, все распространяется исключительно сарафанным радио, и никакие поисковики на это не влияют в принципе».

В любом случае, россияне, по словам собеседников “Ъ FM”, не останутся без VPN-сервисов. Если только власти не введут ответственность за их использование. Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал, что этого не произойдет. Иных трактовок его словам ни в парламенте, ни в Роскомнадзоре пока не нашли.

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