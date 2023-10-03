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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке VPN с 1 марта 2024 года

Роскомнадзор планирует самостоятельно блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы в магазинах приложений будут блокировать, если они предоставляют доступ к заблокированным в России ресурсам.

После этого заявления глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что ведомство уже имеет такие полномочия. Депутат предположил, что сенатор имел в виду другую инициативу: об ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые не фильтруют запрещенную информацию.

В разговоре с ТАСС представитель Роскомнадзора напомнил, что в сентябре был опубликован проект постановления, с помощью которого служба может начать блокировать сайты, содержащие информацию о методах и способах обхода блокировок в России.

«Согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры, Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации»,— добавили в ведомстве. Роскомнадзор определит критерии ограничения доступа к информации об обходе блокировок.

Подробнее о рисках запрета сведений об обходе блокировок — в колонке Юрия Литвиненко «Принтер зажевал инструкцию».

Анастасия Ларина

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