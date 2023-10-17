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Коммерсантъ FM
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Путин призвал США научиться уважать интересы других стран

Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину по итогу визита в Китай сказал, что американским элитам стоит научиться уважать интересы других стран.

Господин Путин напомнил, что в России есть поговорка «век живи — век учись»: «Они протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу, но уважение к другим людям, другим странам, другим народам заключается в другом».

«В том, чтобы учитывать их интересы, и тогда не нужно будет никого подавлять. Но само по себе стремление кого-либо подавлять как раз и означает, что им есть чему учиться. Главное заключается в том, чтобы научиться уважать других. Это в том числе умение искать компромиссы»,— сказал Владимир Путин.

Президент привел в пример премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым у него утром состоялись переговоры. По словам Владимира Путина, у них с господином Орбаном часто не совпадают взгляды, но это не мешает им разговаривать и искать решение проблем.

Подробнее о форуме — в материале «Ъ» «Незапад нам поможет».

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