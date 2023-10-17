Петербургская полиция задержала пятерых подростков из «азербайджанской мафии»

В Санкт-Петербурге задержаны пятеро молодых людей, которые могут быть причастны к нападению на прохожих. Как сообщили в пресс-службе МВД России, ими оказались юноши в возрасте от 16 до 18 лет. Четверо из них — граждане Азербайджана, у одного из подозреваемых — российский паспорт.

«Сегодня сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в телеграм-каналах и сети Интернет»,— говорится в заявлении.

15 октября председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) в отношении подростков, в основу которого легла видеозапись из соцсетей, где неизвестные лица нападают на жителей Санкт-Петербурга. Под подозрением оказались молодые люди из азербайджанских семей.

При этом, по данным полиции, все еще находится в розыске администратор Telegram-канала «Жизнь бродяги», где и публиковался шок-контент, в основном состоявший из видео избиений, провокаций драк на улицах и в ресторанах. В этом сообществе юные блогеры предпочитали называть себя «азербайджанской мафией». В ведомстве уточнили, что ранее был задержан их сообщник —18-летний гражданин России Тимур Мухтаров.

Сегодня, 17 октября, также стало известно, что главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу организовало проверку после высказываний в соцсети от имени выходцев из Азербайджана в адрес известного болельщика ФК «Зенит» (группировка «Коалиция») и командира штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаила Турканова по прозвищу Питбуль. Накануне военнослужащий пригрозил, что с молодыми людьми вскоре разберутся бойцы, которые вернутся в город из зоны СВО. После этого некие лица начали угрожать в сети господину Турканову и его семье расправой.

Подробности — в материале «Ъ» «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург