СКР займется проверкой высказываний в адрес фаната «Зенита» Михаила Турканова

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу организовало проверку после высказываний в соцсети от имени выходцев из Азербайджана в адрес известного болельщика ФК «Зенит» (группировка «Коалиция») и командира штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаила Турканова по прозвищу «Питбуль». Доклад о ходе проверки запросил руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Накануне Михаил Турканов записал видеоролик с осуждением действий этнической банды подростков, которые подозреваются в нападении на жителей Санкт-Петербурга. Он пообещал, что с молодыми людьми разберутся бойцы, которые вернутся в город с фронта. После этого в одном из Telegram-каналов, авторы которого говорят от имени выходцев из Азербайджана, были опубликованы личные данные (телефоны и адрес) болельщика, а также прозвучали угрозы расправиться с его семьей.

«В социальных медиа сообщается, что мигранты угрожают мужчине, записавшему видеоролик с осуждением действий этнической банды в Санкт-Петербурге, разместив его персональные данные в публичном пространстве. Кроме того, были высказаны угрозы расправы в отношении его семьи»,— сообщили в пресс-службе СК России.

Сам Михаил Турканов находится на данный момент в зоне СВО и командует подразделением, которое было сформировано из футбольных фанатов. Ранее «Питбуль» был награжден Орденом Мужества за спасение сослуживца в бою.

Несколько дней назад, после того как в сети начала широко распространяться информация про группу выходцев из Азербайджана, которая избивает случайных прохожих, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «хулиганство» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Всем фигурантам в худшем случае грозит до семи лет колонии. Подробности в материале «Ъ-СПб» — «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

Андрей Кучеров

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