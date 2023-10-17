Краб расползается по лотам

В рамках второго этапа аукционов по распределению квот на вылов крабов проданы первые восемь лотов за 66,27 млрд руб. Права на добычу около 2 тыс. тонн в год могут отойти ГК «Русский краб», среди других победителей — ГК «Антей» и структура УК «ДВ Рыбак» и Сбербанка. Несмотря на закрытие рынка США в рамках санкций против РФ, краб остается одним из наиболее рентабельных ресурсов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Асмирко, Коммерсантъ Фото: Владимир Асмирко, Коммерсантъ

Первые восемь лотов с квотами на вылов крабов на Дальнем Востоке в ходе второго этапа аукционов проданы за 66,27 млрд руб., следует из данных электронной площадки Российского аукционного дома (РАД). Торги на два лота с квотами на несколько видов крабов в различных зонах выиграло входящее в ГК «Русский краб» ООО «Владкраб», согласившись заплатить за активы 10,4 млрд руб. и 7,19 млрд руб. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) оценивала объем добычи по этим квотам в 1,09 тыс. тонн и более 950 тонн крабов в год соответственно.

По два аналогичных лота может приобрести подконтрольное УК «ДВ Рыбак» ООО «Островной краб», где 5% у структуры Сбербанка, и ООО «Север», 55% которого принадлежит владельцу «Сигма Марин Технолоджи» Максиму Петрушину. Торги на один лот с ценой 10,4 млрд руб. выиграло ООО «Антей» Игоря Михнова и Аркадия Пинчевского. Еще один лот за 3,1 млрд руб. может отойти ООО «Амуррыбпром». В аукционах также участвовало ОАО «Феникс», которое возглавляет гендиректор холдинга «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов. В «Русском крабе» не комментируют ход аукционов, в остальных компаниях оперативно не ответили “Ъ”.

Всего в рамках второго этапа аукционов планировалось продать 48% квот на вылов крабов, сообщала ранее ВАРПЭ.

Было сформировано 27 лотов начальной стоимостью 204,7 млрд руб. Договор о закреплении квоты заключается на 15 лет, добыча начнется с 2024 года. Победители торгов на большую часть лотов должны построить в России судно для добычи крабов длиной свыше 50 м. Торги по оставшимся лотам должны завершиться 17–18 октября.

По итогам первого этапа аукционов в 2019 году ГК «Русский краб» получила около 15% объема добываемого в стране краба, объем вылова в прошлом году составил 11,6 тыс. тонн, сообщала группа. До марта 2022 года основным владельцем «Русского краба» был Глеб Франк, снизивший долю в группе после включения в SDN-лист Минфина США, а затем вышедший из капитала компании. ГК «Антей», по собственным данным, владеет квотами на вылов более 39% крабов в Северной бассейне и 12,5% на Дальнем Востоке, объем добычи в 2022 году — 18,4 тыс. тонн.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отмечает, что торги прошли с минимальным повышением цен, а отсутствие конкуренции может говорить о договоренностях между участниками.

Неожиданных победителей аукционов он не ждет. В торгах, итоги которых еще не подведены, могут также участвовать структуры Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК), добывающего 10 тыс. тонн камчатского краба в год. В октябре Сбербанк сообщил о заключении с СЗРК кредитного соглашения на 63 млрд руб. для финансирования задатков на аукционах. Председатель совета директоров СЗРК Дмитрий Озерский не стал комментировать аукционы до подведения итогов.

Илья Шестаков, глава Росрыболовства, 28 сентября, «Интерфакс»: «Мы обсуждали с банками ситуацию и знаем, что очень много заявок на получение финансирования именно для участия в крабовых аукционах».

Как отмечали в ВАРПЭ, относительно 2019 года средние цены на крабов либо не изменились, либо выросли на 14–18% в зависимости от вида. Наиболее дорогой синий краб подорожал в среднем на 15,69%, до 1,5 млн руб. за тонну. Но запрет США на ввоз крабов из РФ осложнил экспорт ресурса. А введение привязанных к курсу рубля вывозных пошлин может повлиять на продажи в Китае, где остра конкуренция с добытчиками краба из Канады, указывали в ВАРПЭ.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что текущая конъюнктура может выглядеть непростой, но краб остается одним из самых рентабельных ресурсов, требующим небольших затрат на вылов относительно выручки от продаж. По его словам, промысел рядом с Китаем и Южной Кореей позволяет отгружать живого краба на эти рынки, в иных случаях улов можно обработать, заморозить и хранить около года.

Анатолий Костырев