Краба разобрали на торгах

Росрыболовство подвело итоги аукциона по продаже почти 50% всех квот на вылов краба. Всего за 35 лотов государство выручит более 142 млрд руб. Почти треть лотов — 10 — выиграли структуры владельца Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка. Квоты обойдутся компаниям свыше 38 млрд руб. Среди других победителей — «Восход» сына губернатора Приморского края Олега Кожемяки Никиты Кожемяки, «Островной краб», где часть контролирует Сбербанк и структура, которая может быть связана с «Ростехом».

Протокол аукциона по распределению части квот на вылов краба был опубликован Росрыболовством в четверг. Всего на торги выставлялся 41 лот общей начальной ценой около 125,5 млрд руб. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные — для Северного бассейна. Размер квот в зависимости от вида ресурса и района промысла — от 5,263% до 100%. На шесть лотов с квотами на глубоководные виды краба на Дальнем Востоке заявки не поступили.

Согласно протоколу, торги на 8 лотов с долями квот на 5,263% крабов в нескольких зонах выиграли ООО «Пасифик краб», ООО «Камчатка краб» и ООО «Атлантик краб». Эти компании принадлежат ООО «Русский краб» владельца РРПК Глеба Франка. «Камчатка краб» также победила в торгах на право вылова 33,3% крабов в другой зоне. А «Пасифик Краб» — в другом аукционе на 50% квот. Всего за 10 лотов структуры господина Франка должны выплатить 38,28 млрд руб. Ранее источники “Ъ” говорили, что компании владельца РРПК выиграли лотов с объемом добычи в 10–12 тыс. тонн крабов в год.

В ГК «Русский краб» сообщили “Ъ”, что считают результат удовлетворительным. Точный объем в тоннах будет известен после установления общего допустимого улова (ОДУ) уполномоченными органами. По ОДУ 2019 года, например, купленный объем квот соответствует 10,5 тыс. тоннам, уточнили в группе. Всего в общей сложности «Русский Краб» получила около 15% от всего объема добываемого в России краба, добавили там.

Два лота с квотами на 5,263% крабов на Дальнем Востоке за 10,36 млрд руб. должно получить ООО «Островной краб», где 5% у структуры Сбербанка, а остальное владеет УК «Дальневосточный рыбак». Два таких же лота за 8,83 млрд руб. выиграло хабаровское ООО ТРК, чьим гендиректором и совладельцем через ООО ТОР выступает Валерий Даутов — топ-менеджер ряда структур, связанных с «Ростехом», следует из ЕГРЮЛ.

По одному подобному лоту стоимостью 3,56 млрд руб. каждый должны получить ООО «Восход» сына губернатора Приморского края Олега Кожемяки Никиты Кожемяки и ООО «Аква-инвест», дочерняя структура Преображенской базы тралового флота, связанной с экс-сенатором Александром Верховским. Магаданское ООО «Маг-си Интернешнл» Михаила Котова выиграло два таких лота всего за 7,13 млрд руб. Еще один подобный лот за 3,56 млрд руб. выиграло дальневосточное ООО «Антей» Игоря Михнова и Сергея Белявцева.

ООО «Мерлион» Ирины Жуковой, которую считают близкой приморскому предпринимателю Дмитрию Дремлюге, должна получить лот с квотами на вылов 100% крабов в зонах недалеко от Курильских островов примерно за 1,35 млрд руб. Хабаровское ООО «Дальневосточное побережье» выиграло торги на два лота с квотами на 33,3% и 50% крабов общей стоимостью 10,75 млрд руб. Еще один лот с квотами на 33,3% краба за 4,44 млрд руб. может получить ООО «Алестар» Игоря Михнова.

На Северном бассейне торги на пять лотов с квотами на 20% краба выиграли структуры «Антея» за 18,16 млрд руб. Остальное должны получить компании, связанные с Северо-западным рыбопромышленным консорциумом примерно за 24,6 млрд руб. В торгах за крабовые квоты на Северном бассейне также участвовало ООО «Баренц краб» Глеба Франка.

Как сообщило Росрыболовство, выручка от аукциона по продаже долей квот крабов на Дальнем Востоке превысила 99,5 млрд руб., на Северном бассейне — 42,8 млрд руб.

Квоты закрепляются на 15 лет. Победители могут приступить к их освоению с 2020 года. По условиям аукциона компании также должны будут построить на российских верфях суда для добычи краба длиной более 50 м стоимостью около 1 млрд руб. каждое.

Анатолий Костырев