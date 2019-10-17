Краба разобрали на торгах

Росрыболовство подвело итоги аукциона по продаже почти 50% всех квот на вылов краба. Всего за 35 лотов государство выручит более 142 млрд руб. Почти треть лотов — 10 — выиграли структуры владельца Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка. Квоты обойдутся компаниям свыше 38 млрд руб. Среди других победителей — «Восход» сына губернатора Приморского края Олега Кожемяки Никиты Кожемяки, «Островной краб», где часть контролирует Сбербанк и структура, которая может быть связана с «Ростехом».
Протокол аукциона по распределению части квот на вылов краба был опубликован Росрыболовством в четверг. Всего на торги выставлялся 41 лот общей начальной ценой около 125,5 млрд руб. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные — для Северного бассейна. Размер квот в зависимости от вида ресурса и района промысла — от 5,263% до 100%. На шесть лотов с квотами на глубоководные виды краба на Дальнем Востоке заявки не поступили.
Согласно протоколу, торги на 8 лотов с долями квот на 5,263% крабов в нескольких зонах выиграли ООО «Пасифик краб», ООО «Камчатка краб» и ООО «Атлантик краб». Эти компании принадлежат ООО «Русский краб» владельца РРПК Глеба Франка. «Камчатка краб» также победила в торгах на право вылова 33,3% крабов в другой зоне. А «Пасифик Краб» — в другом аукционе на 50% квот. Всего за 10 лотов структуры господина Франка должны выплатить 38,28 млрд руб. Ранее источники “Ъ” говорили, что компании владельца РРПК выиграли лотов с объемом добычи в 10–12 тыс. тонн крабов в год.
В ГК «Русский краб» сообщили “Ъ”, что считают результат удовлетворительным. Точный объем в тоннах будет известен после установления общего допустимого улова (ОДУ) уполномоченными органами. По ОДУ 2019 года, например, купленный объем квот соответствует 10,5 тыс. тоннам, уточнили в группе. Всего в общей сложности «Русский Краб» получила около 15% от всего объема добываемого в России краба, добавили там.
Два лота с квотами на 5,263% крабов на Дальнем Востоке за 10,36 млрд руб. должно получить ООО «Островной краб», где 5% у структуры Сбербанка, а остальное владеет УК «Дальневосточный рыбак». Два таких же лота за 8,83 млрд руб. выиграло хабаровское ООО ТРК, чьим гендиректором и совладельцем через ООО ТОР выступает Валерий Даутов — топ-менеджер ряда структур, связанных с «Ростехом», следует из ЕГРЮЛ.
По одному подобному лоту стоимостью 3,56 млрд руб. каждый должны получить ООО «Восход» сына губернатора Приморского края Олега Кожемяки Никиты Кожемяки и ООО «Аква-инвест», дочерняя структура Преображенской базы тралового флота, связанной с экс-сенатором Александром Верховским. Магаданское ООО «Маг-си Интернешнл» Михаила Котова выиграло два таких лота всего за 7,13 млрд руб. Еще один подобный лот за 3,56 млрд руб. выиграло дальневосточное ООО «Антей» Игоря Михнова и Сергея Белявцева.
ООО «Мерлион» Ирины Жуковой, которую считают близкой приморскому предпринимателю Дмитрию Дремлюге, должна получить лот с квотами на вылов 100% крабов в зонах недалеко от Курильских островов примерно за 1,35 млрд руб. Хабаровское ООО «Дальневосточное побережье» выиграло торги на два лота с квотами на 33,3% и 50% крабов общей стоимостью 10,75 млрд руб. Еще один лот с квотами на 33,3% краба за 4,44 млрд руб. может получить ООО «Алестар» Игоря Михнова.
На Северном бассейне торги на пять лотов с квотами на 20% краба выиграли структуры «Антея» за 18,16 млрд руб. Остальное должны получить компании, связанные с Северо-западным рыбопромышленным консорциумом примерно за 24,6 млрд руб. В торгах за крабовые квоты на Северном бассейне также участвовало ООО «Баренц краб» Глеба Франка.
Квоты закрепляются на 15 лет. Победители могут приступить к их освоению с 2020 года. По условиям аукциона компании также должны будут построить на российских верфях суда для добычи краба длиной более 50 м стоимостью около 1 млрд руб. каждое.
Кто зарабатывает на морском деликатесе
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