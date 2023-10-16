Рыбаки тянут договоры

В условиях риска удорожания строительства рыболовных судов по программе инвестиционных квот их заказчики пытаются улучшить условия таких контрактов. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила Минсельхозу увеличить срок пользования такими квотами с текущих 15 лет. Росрыболовство сочло эту идею попыткой изменения правил в угоду отдельным игрокам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву поручить проработать механизм увеличения срока пользования инвестквотами для инвесторов, готовых к пересмотру стоимости строительства судов по этой программе. Копия письма ВАРПЭ от 10 октября есть у “Ъ”. Представитель Минсельхоза сообщил, что обращение рассматривается. Программа инвестквот была запущена в 2017 году. В рамках первого этапа заключены договоры на строительство в России 105 судов и 27 заводов. В обмен рыбопромышленники получают квоты сроком на 15 лет на вылов минтая, трески, сельди и др.

Как сказано в письме ВАРПЭ, строительство свыше 80% судов по программе продолжается, есть риски незавершенности за предусмотренные проектами восемь лет, а некоторые верфи видят необходимость в пересмотре стоимости контрактов. Одновременно, пишет господин Зверев, прибыль предприятий морского рыболовства за январь—июль 2023 года год к году снизилась в три раза, до 37 млрд руб., а налоговая нагрузка и стоимость обслуживания кредитов растут. Удорожание судов грозит снижением финансовой устойчивости инвесторов и не соответствует экономическим моделям, на основе которых принимались решения об инвестициях, говорится в обращении. Как отмечает в письме ВАРПЭ, предложение об увеличении сроков действия инвестквот направлял и Сбербанк. Там комментарий не предоставили.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев подтверждает, что задержки строительства флота в основном из-за санкций значительно увеличивают стоимость инвестиций и сроки окупаемости новых судов сдвигаются. Но предложение продлить период закрепления квот переносит решение проблемы, так как они распределяются только после ввода судов в эксплуатацию, указывает он. Как считают в АСРФ, необходимо найти решение по господдержке постройки флота.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов отмечает, что основная проблема — в изначально завышенных требованиях к объектам инвестиций. В России есть только три судостроительных предприятия, способных выполнять проекты любой сложности, и это требует огромных средств, поэтому рыбопромышленники и ищут возможности улучшения условий контрактов, указывает он. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин добавляет, что санкции осложнили и экспорт для рыбопромышленников и стоимость некоторых видов ресурсов, в частности крабов, снижается, что может влиять на прибыль от освоения квот.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заявили “Ъ”, что идет процесс перепроектирования судов и их комплектация, а ключевые проблемы — отсутствие некоторого оборудования местного производства, например рыбомучных и холодильных установок. Приходится переориентироваться на поставщиков из дружественных стран, что может повлечь увеличение цены и сроков строительства, отмечают в ОСК. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что пока суда строятся в соответствии с установленными сроками. Предложение ВАРПЭ в министерстве поддерживают, если мера не нарушит баланса водных биологических ресурсов и будет согласована с Минсельхозом.

Представитель Росрыболовства Дмитрий Клоков указывает, что увеличение сроков пользования квотами не окажет влияния на финансовую модель, которую оценивают банки при рассмотрении проектов, поскольку кредиты выдаются на меньшие сроки. Кроме того, добавляет он, нет механизма, позволяющего определять инвесторов, которым действительно требуется продление срока договора. Пока инициатива больше похожа на попытку изменения правил отраслевого регулирования в угоду отдельным игрокам рынка, считают в Росрыболовстве.

Анатолий Костырев, Екатерина Ракитина