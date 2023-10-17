«Роснано» заглянули в портфель

Правительство может закрыть инвестиционные проекты «Роснано» ради спасения компании. Кабинет министров анализирует их, чтобы определить те, от которых придется отказаться, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, власти при этом намерены минимизировать риски для экономики. Правда, планирует ли правительство предоставлять «Роснано» дополнительные средства, Чернышенко не сообщил.

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Госкорпорация в начале октября предупредила о риске несостоятельности и уточнила, что до конца года не сможет погасить долги за счет собственных средств, если власти не предоставят ей ликвидность для исполнения обязательств. Но поможет ли закрытие инвестпроектов спасти «Роснано»? И какова вероятность ее банкротства? Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов уверен, что государство заметно проредит портфель компании:

«"Роснано" — фактически венчурный фонд. То есть все активы организации — это доли в отдельных проектах, которые являются венчурными. Инвестирование было на различных стадиях. "Роснано" в свое время испытывала серьезные сложности — прежде всего по собственным облигациям, и компанию спасали фактически в ручном режиме, чтобы не вызвать инвестиционный шок.

Сейчас ситуация видоизменилась, и, судя по всему, реализуется стратегия, связанная с тем, чтобы максимально почистить экономические модели, соответственно, максимально разгрузить проекты, часть просто списать. Что касается тех, которые первыми могут пойти под нож, например, "Роснано" активно инвестировала в солнечную энергетику.

Это объекты, которые частично находились в Средней Азии. Еще есть знаменитая история с электронными чернилами. Имеются достаточно сложные проекты, которые фактически уже списали.

Значительная часть портфеля является неликвидом в принципе. Даже если бы она была ликвидной, в ситуации с СВО ее все равно нельзя было бы реализовать.

Кому вы это будете продавать? Учитывая, что Минфин намерен максимально собирать деньги в бюджет, на этом фоне все дополнительные расходы, особенно не особо значимые, обнуляются. И федеральный центр уже не может себе позволить поддерживать искусственным дыханием "Роснано"».

Чистый долг «Роснано» на конец июня превышал 95 млрд руб. В начале года он был на 5 млрд руб. меньше. У компании могут быть признаки банкротства, однако оценить их в полной мере сейчас непросто, говорит партнер консалтинговой группы GRM Сергей Новиков:

«Что можно сказать о финансовом положении компании "Роснано"? По большому счету ничего, ибо отчетность 2021 года, несмотря на то, что она формируется в том числе по стандартам МСФО, а также аудируется значимыми аудиторскими компаниями, для широкого круга является закрытой. Это не отменяет обеспокоенности руководства компании рисками, которые связаны с необходимостью погасить до конца этого года облигации на сумму до 15,5 млрд руб.

Для сравнения: размер выручки "Роснано" в 2020 году составил 13,6 млрд руб., то есть это достаточно много. И еще характерной особенностью данных выпусков является тот факт, что эти ценные бумаги не обеспечены гарантиями государства, то есть риски возникновения дефолта и, как следствие, банкротства имеются, их нельзя сбрасывать со счетов».

О финансовой дыре в «Роснано» еще в сентябре говорил президент Владимир Путин. Тогда он связал отъезд бывшего председателя правления Анатолия Чубайса с непростым финансовым положением в госкорпорации.

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Владимир Расулов