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Коммерсантъ FM
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США ограничили экспорт чипов Nvidia, созданных специально для китайского рынка

Сегодня стало известно, что власти США ограничили продажу чипов, которые американская компания Nvidia разработала специально для экспорта в Китай. Ограничение касается линеек A800 и H800. Компания выпустила их специально для китайского рынка, после того как в октябре прошлого года администрация Джо Байдена ввела первые ограничения на поставки американских чипов в КНР.

Теперь компания должна получать разрешение на поставку той или иной партии чипов, а Министерство торговли будет рассматривать заявки. Цель ограничений состоит в том, чтобы в Китай не попали наиболее продвинутые американские чипы, используемые для разработки ИИ и технологий двойного назначения, так как это может представлять угрозу национальной безопасности США. При этом представители Минторга США подчеркнули, что ограничения не будут касаться чипов, используемых в потребительской электронике, поскольку администрация не ставит перед собой цель наносить ущерб экономике Китая.

О том, как корпорацию Huawei уличили в создании «секретных заводов» по производству микрочипов,— в материале «Ъ» «Подпольная чиповая империя».

Евгений Хвостик

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