Подпольная чиповая империя

Ассоциация полупроводниковой промышленности (АПП) заявила о том, что китайская Huawei занята масштабным строительством заводов по изготовлению микрочипов, что позволит корпорации, находящейся под санкциями США, обходить наложенные ограничения и закупать необходимые технологии в том числе и в самих Соединенных Штатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Корпорация Huawei находится под американскими санкциями с 2019 года. В прошлом году она при поддержке центрального правительства в Пекине и местного правительства родного города Шэньчжэнь, которую эксперты оценивают в $30 млрд, вышла на рынок микрочипов. Корпорация уже приобрела как минимум два действующих завода по производству микрочипов и строит еще как минимум три таких завода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию вашингтонской Ассоциации полупроводниковой промышленности (АПП), объединяющей ведущих мировых игроков этого рынка.

По данным ассоциации, заводы скупаются и строятся тайно, от имени других компаний, которые никак не проявляют участия Huawei в своей деятельности. Все это, утверждают эксперты АПП, позволяет китайской корпорации не только создать формально никак не связанную с ней сеть заводов по производству полупроводников, но и опосредованно закупать технологии и материалы, которые она не может купить напрямую из-за действующих санкций.

В ответ на запрос Bloomberg, Бюро по делам промышленности и безопасности Министерства торговли США отметило, что весьма серьезно относится к проблеме, отслеживает складывающуюся ситуацию и принимает необходимые меры.

В частности, бюро уже внесло в список несколько десятков китайских компаний, в том числе и те, которые были упомянуты в презентации, в частности Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. и Pengxinwei IC Manufacturing Co. Как сообщило бюро, в свете введенных ограничений «нет ничего удивительного, что (этим компаниям.— “Ъ”) потребовалась значительная государственная помощь для развития собственных технологий».

Некоторые независимые эксперты считают, что опасность, о которой говорит АПП, преувеличена. Все американские компании обязаны следовать политике «знай своего клиента», то есть тщательно проверять своих покупателей перед заключением сделки и отказывать в продаже своей продукции в случае возникновения малейших подозрений. Кроме того, отмечают они, тревогу бьет лоббистская организация, представляющая интересы таких лидеров рынка, как Intel, Samsung, TSMC и других. То есть тех, кто в первую очередь пострадает от любого китайского производителя, которому удастся создать эффективную производственную базу.

Другие эксперты, впрочем, призывают отнестись к предупреждениям серьезно. Во-первых, даже политика «знай своего клиента» имеет ограничения. «Если есть какой-то "красный флажок", то компания обязана провести расследование. В его отсутствие нет никакого обязательного требования по проверке… сведений, предоставляемых самой компанией-покупателем»,— напоминает Кевин Вулф, партнер юридической фирмы Akin Gump, сотрудничающей с Министерством торговли США. Во-вторых, возможные подозрения в небескорыстности обвинений АПП могут быть иллюзорными: в нее входит достаточно много компаний, скорее пострадавших от введения санкций против Huawei и Китая, чем получивших от них выгоду.

Наконец, напоминают они, постоянный контроль за деятельностью китайских компаний, особенно таких, как Huawei, совершенно необходим, учитывая масштабы государственной помощи и, следовательно, те отчаянные меры, на которые готово пойти государство для поддержки и развития национального производства микрочипов.

В настоящее время эта помощь оценивается в $100 млрд. По данным той же АПП, к 2030 году на Китай будет приходиться больше половины мирового производства микрочипов прошлого поколения. А помощь одной лишь Huawei почти сопоставима с той помощью, которую правительство США предоставляет в рамках так называемого «закона о чипах» и которую предполагается разделить среди множества компаний.

Что же до потенциальных возможностей китайской промышленности, то, как говорит Bloomberg, нарастив производство даже устаревших чипов, компания уровня Huawei вполне может приобрести необходимые знания и способности для производства более передовых чипов. За примерами далеко ходить не надо: ровно так в свое время завоевывали место на рынке те же Samsung и TSMC, которых долгое время не видели как серьезных конкурентов тому же Intel.

Виктор Бук