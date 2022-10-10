Чип раздора

Власти Китая заявили, что США нарушили рыночные условия торговли, введя новые ограничения на поставки в КНР высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства. Возражения вызвало и внесение американскими властями 31 китайской компании (в том числе крупнейшего в КНР производителя чипов) в список структур, «не заслуживающих доверия с точки зрения поставок технологической продукции». Экспортные ограничения введены США на фоне активизации поддержки производителей внутри страны — уже решено, что на эти цели будет выделено более $80 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Китай выступает против новых ограничений США в отношении китайских технологических компаний, так как этот шаг грубо нарушает рыночные правила и угрожает стабильности глобальных производственных цепочек поставок»,— заявили в понедельник в Министерстве коммерции Китая в ответ на введенный Минторгом США запрет на экспорт в КНР высокотехнологичных чипов, произведенных с использованием американских технологий. Китайский МИД также выразил возмущение, заявив, что США «злоупотребляют мерами экспортного контроля, чтобы подавлять китайские компании, сохраняя технологическую гегемонию».

США ранее ввели экспортные ограничения на поставки чипов и оборудования для их производства в Китай (в частности, это касается чипов для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта).

В американском Минторге указали, что подобные чипы важны для достижения лидерства в области ИИ, также они могут использоваться для «выпуска продвинутых видов вооружения, в том числе массового уничтожения».

Помимо этого американское ведомство внесло 31 компанию из Китая (включая ключевого китайского производителя чипов — YMTC) в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Министерство объяснило, что не смогло по независящим от него причинам проверить компании на добросовестность в качестве конечного получателя высокотехнологичного экспорта. В случае невозможности проведения дополнительных проверок на месте производства, компании будут внесены в список юрлиц, операции с которыми должны быть ограниченны.

В американском Минторге также объявили, что провели консультации по этим вопросам с «ближайшими соратниками». Однако пока не ясно, попадут ли южнокорейские или тайваньские производители под вторичные санкции в случае поставок подобных чипов в Китай (пока наиболее продвинутые производства находятся именно в этих странах). В компании ASML (европейский производитель оборудования для выпуска такой продукции) в понедельник заявили, что пока только оценивают последствия нового регулирования. В Китае между тем рассчитывают усилить взаимодействие с корейскими производителями чипов.

Заметим, что США намерены расширять производство чипов внутри страны — закон о поддержке отрасли и ее научных исследований был принят в августе.

Сейчас на США, по данным McKinsey, приходится 12% мирового рынка производства чипов, в 1990-е годы эта доля составляла 30%. Принятый закон предусматривает снижение зависимости от поставок ключевых видов комплектующих, усиление конкуренции с китайскими компаниями в секторе высоких технологий, а также меры по защите американского рынка. Дополнительное финансирование ($280 млрд на десять лет, из которых $80 млрд — на льготы и поддержку производителей чипов) будет направлено на наращивание внутреннего производства, а также на исследования в области квантовых технологий, искусственного интеллекта, чистой энергии и нанотехнологий.

Татьяна Едовина