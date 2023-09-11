В Самаре силовики разберутся с ситуацией с погибшей на стройке собакой

Надзорное ведомство и ГУ МВД Самарской области займутся расследованием ситуации с собакой, выброшенной и погибшей на стройке в столице региона. Соответствующие запросы главам ведомств направил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мигранты-строители сбросили с десятого этажа строящегося дома собаку. Животное скончалось в муках на глазах у прохожих, включая детей»,— говорится в сообщении.

Информация об инциденте появилась в сети. Горожане и зоозащитники попросили парламентария разобраться с ситуацией.

В свою очередь Александр Хинштейн добивается возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животным (ст. 245 УК РФ). Кроме того, силовики должны разобраться с законностью нахождения мигрантов в России.

Ранее было возбуждено уголовное дело после нападения группы мигрантов на семью в Самаре. В ситуацию также вмешался Александр Хинштейн.

Георгий Портнов