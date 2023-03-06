СКР продолжает расследование резонансного уголовного дела после нападения группы мигрантов на семью в Самаре

Продолжается расследование резонансного уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения группы мигрантов на семью в Самаре. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 22 февраля 2023 года в вечернее время 20-летний мужчина совершил хулиганские действия в отношении ребенка 2013 года рождения, а также других лиц, ошибочно полагая, что указанный подросток нанес телесные повреждения его младшей десятилетней сестре.

Из органов внутренних дел изъято уголовное дело, возбужденное по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, группой лиц по предварительному сговору).

Инцидент произошел 22 февраля в Кировском районе Самары. Жительница города Юлия Судакова пожаловалась в соцсетях, что толпа выходцев из Таджикистана избила ее мужа и заступившегося за него соседа. Она также сообщала о бездействии полиции и затягивании возбуждения уголовного дела.

Ситуация вызвала огромный общественный резонанс. Ситуацию взял на контроль депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Андрей Сазонов