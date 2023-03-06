Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР продолжает расследование резонансного уголовного дела после нападения группы мигрантов на семью в Самаре

Продолжается расследование резонансного уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения группы мигрантов на семью в Самаре. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 22 февраля 2023 года в вечернее время 20-летний мужчина совершил хулиганские действия в отношении ребенка 2013 года рождения, а также других лиц, ошибочно полагая, что указанный подросток нанес телесные повреждения его младшей десятилетней сестре.

Из органов внутренних дел изъято уголовное дело, возбужденное по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, группой лиц по предварительному сговору).

Инцидент произошел 22 февраля в Кировском районе Самары. Жительница города Юлия Судакова пожаловалась в соцсетях, что толпа выходцев из Таджикистана избила ее мужа и заступившегося за него соседа. Она также сообщала о бездействии полиции и затягивании возбуждения уголовного дела.

Ситуация вызвала огромный общественный резонанс. Ситуацию взял на контроль депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Андрей Сазонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...