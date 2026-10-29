Бур наводят на инвесторов
С акционеров и топ-менеджеров группы First Oil требуют почти 8 млрд рублей
Временный управляющий структуры нефтяной группы First Oil, компании которой подпали под наблюдение, хочет в рамках субсидиарной ответственности взыскать почти 8 млрд руб. с акционеров и менеджмента. В прежние годы First Oil владели Анатолий Палий и Яков Голдовский, а сегодня — инвесторы из Казахстана. Для привлечения контролирующих лиц потребуется доказать недобросовестное или неразумное поведение, поясняют юристы.
Временный управляющий АО «Печоранефтегаз» (ПНГ), входящего в группу First Oil, просит привлечь к субсидиарной ответственности акционеров и топ-менеджеров группы и взыскать с них совокупно 7,99 млрд руб. Сообщение о подаче заявления в Арбитражный суд Коми появилось в реестре юридически значимых сведений. В числе привлекаемых лиц: управляющая компания ПНГ «1Ойл Менеджмент», ее гендиректор Ирек Хуснутдинов, бывший гендиректор Константин Трухин, кипрская 1Oil Holdings Limited (владеет ПНГ и «1Ойл Менеджмент»), Евгений Шлёнских и Тимур Куанышев.
Евгений Шлёнских в материалах Арбитражного суда Коми назван совладельцем компании Andoro Trading Corp — основного инвестора и акционера 1Oil Holdings Limited. По данным европейского бюро Creditreform, Тимур Куанышев и Евгений Шлёнских также владеют австрийской PMG Holding GmbH, которой, согласно отчетности ПНГ за 2025 год, принадлежат 75% акций 1Oil Holdings Limited.
«1Ойл Менеджмент» и Ирека Хуснутдинова временный управляющий ПНГ просит привлечь к ответственности в размере 4,02 млрд руб., 1Oil Holdings Limited, Тимура Куанышева и Евгения Шлёнских — в размере 3,97 млрд руб.
Активы First Oil находятся на территории Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, ежегодная добыча нефти — до 500 тыс. тонн, сообщало агентство НКР. ПНГ с дочерними компаниями обеспечивали более 80% добычи группы и 85% выручки. Подтвержденные и вероятные запасы оценивались в 14 млн тонн.
До 2019 года First Oil принадлежала компании бывшего менеджера «Газпрома» Анатолия Палия Gem Capital, а в 2019 году группу приобрела структура Якова Голдовского, бывшего гендиректора СИБУРа. В 2020 году, рассказывали собеседники “Ъ”, финансовое положение компании ухудшилось из-за падения цен на нефть в период пандемии. В 2024 году, говорил источник “Ъ”, к компании присоединились инвесторы из Казахстана Тимур Куанышев и Евгений Шлёнских с планами по увеличению добычи, но повышение ключевой ставки и санкции оказали дополнительное давление на бизнес, вызвав рост долга. Представитель Якова Голдовского сообщал “Ъ”, что тот вышел из состава акционеров холдинговых компаний, связанных с группой First Oil, передав управление этим бизнесом в августе 2022 года покупателю в ходе сделки по его продаже.
В 2026 году в структурах First Oil было введено наблюдение. Основной кредитор ПНГ — ВТБ, долг перед которым на май 2026 года превышал 7,4 млрд руб., следует из материалов суда.
Временный управляющий ПНГ “Ъ” не ответил, связаться с «1Ойл Менеджмент» и акционерами компании не удалось. В ВТБ отказались от комментариев.
Партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня говорит, что для привлечения к субсидиарной ответственности нужно доказать два обстоятельства. Во-первых, ответчик должен быть контролирующим должника лицом, во-вторых, — что именно действия или бездействие контролирующих лиц привели к банкротству. Такими действиями, по словам юриста, могут быть вывод активов, сделки во вред компании, искажение документов, затягивание с подачей заявления о банкротстве. В декабре 2025 года Верховный суд указал, что субсидиарная ответственность наступает только за недобросовестное или неразумное поведение контролирующих лиц, которое и привело к неспособности должника рассчитаться с кредиторами. Если же причинами стали предпринимательский риск, рыночные и иные объективные факторы, оснований для такой ответственности нет. Юрист добавляет, что иностранных лиц привлекают на тех же основаниях, что и российских, но у них может не оказаться имущества в России и для взыскания денежных средств необходимо признавать решение российского суда в иностранном правопорядке.