Бур наводят на инвесторов

Партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня говорит, что для привлечения к субсидиарной ответственности нужно доказать два обстоятельства. Во-первых, ответчик должен быть контролирующим должника лицом, во-вторых, — что именно действия или бездействие контролирующих лиц привели к банкротству. Такими действиями, по словам юриста, могут быть вывод активов, сделки во вред компании, искажение документов, затягивание с подачей заявления о банкротстве. В декабре 2025 года Верховный суд указал, что субсидиарная ответственность наступает только за недобросовестное или неразумное поведение контролирующих лиц, которое и привело к неспособности должника рассчитаться с кредиторами. Если же причинами стали предпринимательский риск, рыночные и иные объективные факторы, оснований для такой ответственности нет. Юрист добавляет, что иностранных лиц привлекают на тех же основаниях, что и российских, но у них может не оказаться имущества в России и для взыскания денежных средств необходимо признавать решение российского суда в иностранном правопорядке.