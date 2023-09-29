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Коммерсантъ FM
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Александру Бастрыкину рассказали о герое

Власти Кемеровской области заступились за комбрига, обвиняемого в убийстве

К тщательному расследованию уголовного дела в отношении офицера и Героя России Ирека Магасумова призвали власти Кемеровской области. Губернатор Сергей Цивилев обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль это дело, поскольку ему «небезразлична судьба» подозреваемого, который как «Герой России и кавалер трех орденов Мужества имеет право на тщательное и непредвзятое расследование». По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, подполковник с августа находится в СИЗО и его дело уже истребовано для проверки в Главное военное следственное управление СКР, тем более что в случайном убийстве девушки якобы сознался другой военнослужащий.

Ирек Магасумов

Ирек Магасумов

Фото: Кадр из видео Kremlin.ru

Ирек Магасумов

Фото: Кадр из видео Kremlin.ru

В пятницу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил в своем Telegram-канале «Цивилев. Кузбасс», что направил письмо на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В нем он «обратил внимание на ход следствия по делу Героя России Ирека Магасумова и высказал просьбу о том, чтобы оно было взято Александром Ивановичем под личный контроль». Ранее копия письма разошлась в соцсетях. В нем сообщалось, что 11 августа в Луганске подполковник Ирек Магасумов и старший лейтенант Павел Яськевич стали участниками происшествия, «в результате которого погибла гражданка России». При этом лейтенант в ходе следствия «признался в содеянном и написал явку с повинной». В то же время, как отмечается в письме, этот факт и «показания свидетелей, причастных к происшествию, следствием не принимаются во внимание, и подозреваемым является подполковник Магасумов».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем сообщении в Telegram-канале также отметил, что в деле есть явка с повинной Павла Яськевича, признавшегося, что он «случайно выстрелил из своего пистолета, смертельно ранив девушку».

«Само орудие преступления — на другой день нашли у него при обыске. Ряд сослуживцев говорят, что он признавался им в содеянном и даже сбрил бороду, чтобы его не опознали»,— написал депутат.

Сергей Цивилев отметил, что Ирек Магасумов принимает участие в СВО с 24 февраля 2022 года. «Свою воинскую службу в зоне специальной военной операции подполковник Магасумов проходит в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется» в кузбасском городе Юрга. И как губернатору Кузбасса, ему «небезразлична судьба» подполковника. По словам главы региона, «Герой России и кавалер трех орденов Мужества имеет право на тщательное и непредвзятое расследование и справедливый суд».

Александр Хинштейн сообщил, что дело подполковника и командира бригады Ирека Магасумова уже истребовано для проверки в Главное военное следственное управление СКР. В деле — «масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству», считает он. По словам депутата, он разбирается в «этой истории в связи с обращением защиты» Ирека Магасумова, который с августа находится в СИЗО.

В августе сообщалось, что президент РФ Владимир Путин лично наградил участника спецоперации Ирека Магасумова медалью «Золотая Звезда» Героя России.

Игорь Лавренков, Кемерово

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