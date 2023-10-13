Следствие прислушалось к герою

Как стало известно “Ъ”, в четверг до позднего вечера в Луганске защита заместителя командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, Героя России Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, добивалась его освобождения из СИЗО. Ранее под стражу подполковника определил районный суд, а после отмены этого решения, как и положено для военнослужащего,— гарнизонный. В соответствии с решением последнего, обвиняемый должен находиться в камере до 11 октября, которое уже прошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирека Магасумова арестовали не тем судом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Ирека Магасумова арестовали не тем судом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Как рассказал “Ъ” защитник Ирека Магасумова Алексей Сандалов, в минувший понедельник Верховный суд ЛНР рассмотрел жалобу защиты на продление его ареста на два месяца по ходатайству военного следственного управления СКР по Объединенной группировке войск (сил) (ВСУ ОГВС). В ходе разбирательства выяснилось, что часть требований защиты уже удовлетворена. В частности, само уголовное дело для объективности из ВСУ ОГВС, которое адвокаты обвиняли в затягивании следствия, неустановлении точных причин и обстоятельств гибели потерпевшей, передано в главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР.

Однако нарушение подсудности в уголовном деле Ирека Магасумова, которому как офицеру избирать и продлевать стражу должен был не Ленинский районный суд Луганска, а военный, Верховный суд ЛНР почему-то не устранил, вернув ходатайство следствия на новое рассмотрение в тот же гражданский суд общей юрисдикции. Решение тот должен был вынести до 18 октября — именно до этой даты ВС ЛНР продлил арест подполковнику. Ориентировались на эту дату и защитники, приезжавшие в Луганск из Центральной России. Впрочем, вечером в минувший вторник все они получили СМС-сообщения от следователя, извещающие о том, что меру пресечения для их клиента изберут раньше, в среду в 15 часов, причем уже в гарнизонном военном суде (ГВС) Луганска, как они и требовали.

Так быстро добраться в новый регион защитники не смогли, поэтому заседание прошло без них с адвокатом по назначению и в закрытом для публики режиме. Только в четверг защите героя удалось получить на руки судебное постановление с гербовой печатью, из которого следовало, что, рассмотрев ходатайство военного следствия, гарнизонный суд избрал меру пресечения в виде ареста для подполковника до 11 октября, признав таким образом законным и обоснованным его нахождение под стражей по решению суда районного.

Поскольку 11 октября к тому времени прошло, защитники, как сообщил “Ъ” господин Сандалов, потребовали немедленно освободить Ирека Магасумова из-под стражи, так как он уже пересидел назначенный ему срок. Выяснение отношений в СИЗО затянулось, поскольку сотрудники ФСИН, следствия и поддержавшей их прокуратуры настаивали, что в данном случае судьбу героя определяет решение не военного суда, а Верховного ЛНР, который, напомним, ранее оставил подполковника под стражей до 18 октября. Более того, по данным оппонентов защиты, гарнизонный суд вскоре соберется снова и рассмотрит очередное ходатайство следствия, в котором будет предусмотрен уже двухмесячный арест. Обжаловать это решение адвокаты смогут уже в Южном окружном суде Ростова-на-Дону.

К какому бы решению ни пришли стороны в Луганске, адвокат Сандалов сообщил “Ъ”, что защита обратится с жалобами к руководству ГВСУ СКР и самого комитета, попытавшись попасть на прием к Александру Бастрыкину.

События, за которые Ирек Магасумов был арестован по обвинению в убийстве (ст. 105 УК РФ), произошли поздно вечером 11 августа в Луганске. В этот день подполковник с тремя своими сослуживцами отправился в местный бар «Панорама», чтобы отпраздновать присвоение ему звания Героя России. 35-летний заместитель командира бригады Магасумов участвует в СВО с первого дня, получил ранее три ордена Мужества, а 2 августа был награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «Золотая Звезда» Героя РФ. По данным источников “Ъ”, звание ему присвоили за руководство штурмом ряда укрепрайонов противника весной этого года, когда Ирек Магасумов, еще будучи майором, возглавлял один из батальонов бригады.

Праздник с офицерами разделили 18-летние Дарья Киселева и Александра Долженко. Компания, как позже установило следствие, прилично загуляла, а когда кафе закрылось, девушкам захотелось пострелять из пистолетов, которые наверняка были у военных. Однако табельный ПМ, как оказалось, взял с собой только старший лейтенант Павел Яськевич. При этом нести пистолет пришлось его командиру Магасумову, поскольку только он был в ветровке, под которой можно было спрятать кобуру с оружием.

Заместитель комбрига, соответственно, и дал девушкам по паре раз выстрелить в разбитом возле заведения сквере. Однако мероприятие прервал телефонный звонок — подчиненные Ирека Магасумова оказались втянутыми в какой-то конфликт возле выхода из кафе и вызвали своего командира для поддержки. Таким образом, по версии защиты, завершать стрельбу и убирать оружие пришлось уже владельцу ПМ. Вынув обойму и проверяя, не остался ли патрон в патроннике, старший лейтенант Яськевич и произвел случайный выстрел, ставший роковым для Дарьи Киселевой.

Увидев, что девушка упала замертво, офицер, по его словам, перепугался. Он положил раненую на лавочку, забрал пистолет и уехал на такси в расположение бригады. Там он спрятал оружие и сбрил бороду, полагая, что по ней его смогут опознать. Однако уже утром следующего дня всех участников праздника задержали военные следователи и полицейские. По версии защиты, Павел Яськевич сразу же признал вину, выдал ПМ и оформил явку с повинной, однако его признание, как пояснил “Ъ” адвокат Алексей Сандалов, «не заинтересовало» следователей, поскольку к этому времени у них уже был другой подозреваемый.

Дело в том, что в телефонах обеих девушек следствие обнаружило фотографии Ирека Магасумова, сделанные во время торжественной церемонии в Кремле, поэтому именно заместителя комбрига задержали первым. По данным защиты, именно подполковника сразу же предъявили единственной свидетельнице убийства, причем в довольно непотребном для опознания виде — без шнурков, ремня, со скованными наручниками руками и надвинутой на глаза кепкой. Стоит отметить, что и состояние самой госпожи Долженко, по мнению адвокатов, вряд ли позволяло ей принимать адекватные решения. Всего несколько часов назад девушка, как следовало из ее показаний, выпила 300 г водки и неподдающееся учету количество шампанского, поэтому к утру следующего дня просто не успела прийти в себя. В итоге девушка решила, что стрелять в ее подругу действительно мог сидящий напротив человек в наручниках.

В ГВСУ СКР от комментариев воздержались, однако близкий к следствию источник “Ъ” пояснил, что подтвердить или опровергнуть версию Павла Яськевича можно будет только по итогам следственного эксперимента с его участием и получения результатов судебно-медицинской и ситуационной экспертиз, которые уже назначены. Так, например, наклон раневого канала от пули в теле погибшей покажет следствию, какого роста был стрелявший в нее человек. Стоит отметить, что следствие пока не дало и однозначного ответа на вопрос о причинах сделанного выстрела. По данным источника “Ъ”, ГВСУ СКР до сих пор не исключает, что оружие могло быть применено из-за внезапно вспыхнувшего между нетрезвыми людьми конфликта.

Сергей Машкин