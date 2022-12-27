МИД Украины обвинил Орбана в патологическом пренебрежении к стране

В МИД Украины раскритиковали высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В министерстве сочли, что они демонстрируют «патологическое пренебрежение» к Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, … а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины … , к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе … для Венгрии и венгров»,— говорится в заявлении МИД Украины в Telegram-канале.

Венгерскому лидеру стоит спросить самого себя, хочет ли он мира, порекомендовали в министерстве. «Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой»,— заявили в МИДе.

Высказывания господина Орбана в отношении конфликта вокруг Украины в Киеве уже называли «российской пропагандой». Так, летом, представитель МИДа Олег Николенко заявил, что слова премьера Венгрии о неэффективности санкций являются российской пропагандой. Господин Николенко также не согласился с мнением главы венгерского правительства, что поставки оружия Киеву только увеличивают продолжительность конфликта.

Тогда Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства. В правительстве Венгрии также отвергли «особые отношения» премьера с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Мария Федотова