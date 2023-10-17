Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок этапируют на Алтай

Уголовное дело бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которая обвиняется следственными органами во взяточничестве, рассмотрит Ленинский районный суд Барнаула. Это решение принял 8-й кассационный суд (Кемерово), удовлетворив соответствующее ходатайство Генпрокуратуры РФ. В пресс-службе кассационного суда «Ъ-Сибирь» рассказали, что Любови Кузьменок еще на 6 месяцев (до 2 апреля 2024 года) продлили срок заключения под стражей. Источники, знакомые с делом, сообщили, что в ближайшее время обвиняемую, которая находится в новосибирском СИЗО, этапируют в Алтайский край.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, Главное следственное управление СКР в феврале 2022 года возбудило уголовное дело в отношении Любови Кузьменок, тогда же ей заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) и объявили в международный розыск. В последующем Любовь Кузьменок добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям СКР, которые ее и задержали. В январе 2023 года обвиняемую под конвоем доставили из Москвы в Новосибирск.Следственные органы дело не комментируют. Стало известно, что Любови Кузьменок вменяется в вину получение взятки в размере 2,5 млн руб.

Отметим, что в Ленинском райсуде Барнаула находится дело бывшего начальника Любови Кузьменок, экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Он также обвиняется в коррупции.

Согласно версии следствия, прокурор получал взятки от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство. Взятки, общая сумма которых составила около 10 млн руб., передавались как наличными, так и услугами — в частности, бизнесмен оплачивал лечение родственника прокурора, ремонт и парковку его автомобиля. Владимир Фалилеев отвергает выдвинутые против него обвинения.

Илья Николаев