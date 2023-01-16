В Новосибирск конвоирована бывший первый зампрокурора области Любовь Кузьменок

Как стало известно «Ъ-Сибирь», в Новосибирск из Москвы этапирована бывший первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, обвиняемая во взяточничестве. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области Фото: Пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области

14 февраля 2022 года Главное следственное управление СКР возбудило в отношении Любови Кузьменок уголовное дело. 25 февраля 2022 года ей заочно предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) и объявили в международный розыск. В последующем Любовь Кузьменок добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям СКР, которые ее и задержали.

12 октября прошлого года Басманный районный суд столицы, удовлетворив ходатайство следствия, в очередной раз продлил Любови Кузьменое срок заключения под стражей. Необходимость продления ареста следствие мотивировало тем, что по делу необходимо провести ряд очных ставок, предъявить окончательное обвинение, ознакомить с материалами дела, провести другие процессуальные действия. Адвокаты просили отпустить их клиентку под домашний арест или залог в сумме 2,5 млн руб., но Басманный суд им в этом отказал.

Напомним, что СКР расследует уголовное дело в отношении бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, который занимал эту должность в 2015–2018 годах. Ему вменяется в вину коррупция, с февраля 2022 года он содержится в СИЗО Новосибирска. Под судом находится его заместитель Андрей Турбин, которому также инкриминируется получение взятки.

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Константин Воронов