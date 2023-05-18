Экс-прокурор пересядет на скамью

Перед судом предстанет бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Согласно версии Следственного комитета, прокурор якобы получал взятки от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового взамен на покровительство. Взятки, общая сумма которых составила около 10 млн руб., передавались как наличными, так и услугами, в частности, бизнесмен оплачивал лечение родственника прокурора, ремонт и парковку его автомобиля. Владимир Фалилеев, который больше года содержится в СИЗО, отрицает выдвинутые против него обвинения. По предварительным данным, для объективного рассмотрения уголовное дело будет передано в другой регион.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший прокурор Новосибирcкой области Владимир Фалилеев, который больше года содержится в СИЗО, отрицает выдвинутые против него обвинения

Фото: 54.fsin.su Бывший прокурор Новосибирcкой области Владимир Фалилеев, который больше года содержится в СИЗО, отрицает выдвинутые против него обвинения

Фото: 54.fsin.su

Как стало известно „Ъ-Сибирь“, завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении Владимира Фалилеева, который в 2015–2018 годах занимал пост прокурора Новосибирской области.

Экс-прокурора задержали в середине февраля 2022 года. Для этого в Новосибирск была командирована группа следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР). Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). С санкции суда Владимира Фалилеева заключили под стражу. Многочисленные попытки адвоката добиться освобождения подзащитного из СИЗО оказались безуспешными. В последний раз Новосибирский областной суд продлил ему срок ареста до 14 июля 2023 года.

Правоохранительные органы дело экс-прокурора не комментируют. Как рассказали „Ъ-Сибирь“ источники, знакомые с делом, по результатам расследования, которое заняло почти полтора года, Владимиру Фалилееву вменили в вину получение взяток почти на 10 млн руб. от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового, имеющего обширные связи во властных структурах региона. Олег Яровой — бывший член советов директоров АО «Завод „Экран“» и ОАО «Винап». По данным источников, помимо наличных, предметами взяток являлись подарки и услуги. В частности, предприниматель оплатил лечение за границей родственника областного прокурора, аренду места в паркинге. За счет предпринимателя был отремонтирован автомобиль государственного советника юстиции 2-го класса (этот чин соответствует званию генерал-лейтенанта) Фалилеева.

Владимир Фалилеев, который проработал в органах прокуратуры больше четверти века, вину не признал, считая доводы следствия неубедительными. В судебном заседании по избранию меры пресечения он заявил, что стал жертвой оговора. Уголовное преследование в отношении Олега Ярового было прекращено, учитывая примечание к ст. 291 УК РФ о даче взятки. В нем говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию дела и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы.

Дело направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове для определения территориальной подсудности. Для объективного рассмотрения его могут передать в другой регион.

Также под следствием сейчас находится первый заместитель Владимира Фалилеева Любовь Кузьменок. Еще один его заместитель Андрей Турбин — под судом. Им также инкриминируется взяточничество.

Владимир Фалилеев родился в 1962 году в Бурятской АССР. После окончания Иркутского госуниверситета начинающий юрист работал следователем, затем занялся надзорной деятельностью. В 1993 году Владимир Фалилеев получил назначение на должность заместителя прокурора Бурятии. Три года (с 2005-го по 2008-й) он занимал пост прокурора Читинской области и семь лет (с 2008-го по 2015-й) — прокурора Забайкальского края.

В начале 2015 года Юрий Чайка, занимавший в то время пост генпрокурора, внес на рассмотрение новосибирского заксобрания кандидатуру Владимира Фалилеева для утверждения прокурором области. После одобрения региональным парламентом президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Однако в ноябре 2018 года, за два года до окончания срока полномочий, областной прокурор ушел в досрочную отставку. В ведомстве тогда сообщили, что Владимир Фалилеев был «уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет».

Константин Воронов