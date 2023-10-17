Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Postimees: к повреждению Balticconnector может быть причастно китайское судно

Контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий Китаю и ходящий под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября, в день, когда на нем произошла утечка, сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на данные системы отслеживания отгрузок Marine Traffic.

Ранее эстонские СМИ, в том числе Postimees, сообщали со ссылкой на Marine Traffic, что рядом с местом аварии на трубопроводе среди ряда судов на выходных находился и российский нефтерудовоз «СГВ Флот». Издание отмечает, что китайский Newnew Polar Bear находился к месту аварии ближе.

Источники в эстонских госструктурах заявили Postimees, что правительство не называет подозреваемых в причастности к утечке, потому что это деликатная в дипломатическом смысле информация. По этой причине на дипломатическом уровне Эстония еще не обращалась к Китаю, передает издание.

Подводный морской газопровод Balticconnector мощностью 2,6 млрд куб. м в год, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии, был запущен в 2020 году, его стоимость составила €250 млн. В основном он использовался для отправки газа из Эстонии в Финляндию для покрытия пиков потребления.

Balticconnector: что за газопровод и что с ним случилось

Balticconnector: что за газопровод и что с ним случилось

Читать далее

Работу газопровода Balticconnector приостановили 8 октября из-за утечки на одном из его участков. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки. НАТО пригрозило, что, если версия диверсии подтвердится, альянс даст решительный ответ. Президент России Владимир Путин назвал обвинения РФ в причастности к утечке на Balticconnector «чушью собачьей».

Подробнее — в материале «Ъ» «Зацепило».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...