Postimees: к повреждению Balticconnector может быть причастно китайское судно

Контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий Китаю и ходящий под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября, в день, когда на нем произошла утечка, сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на данные системы отслеживания отгрузок Marine Traffic.

Ранее эстонские СМИ, в том числе Postimees, сообщали со ссылкой на Marine Traffic, что рядом с местом аварии на трубопроводе среди ряда судов на выходных находился и российский нефтерудовоз «СГВ Флот». Издание отмечает, что китайский Newnew Polar Bear находился к месту аварии ближе.

Источники в эстонских госструктурах заявили Postimees, что правительство не называет подозреваемых в причастности к утечке, потому что это деликатная в дипломатическом смысле информация. По этой причине на дипломатическом уровне Эстония еще не обращалась к Китаю, передает издание.

Подводный морской газопровод Balticconnector мощностью 2,6 млрд куб. м в год, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии, был запущен в 2020 году, его стоимость составила €250 млн. В основном он использовался для отправки газа из Эстонии в Финляндию для покрытия пиков потребления.

Работу газопровода Balticconnector приостановили 8 октября из-за утечки на одном из его участков. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки. НАТО пригрозило, что, если версия диверсии подтвердится, альянс даст решительный ответ. Президент России Владимир Путин назвал обвинения РФ в причастности к утечке на Balticconnector «чушью собачьей».

Подробнее — в материале «Ъ» «Зацепило».

Эрдни Кагалтынов