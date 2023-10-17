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Власти Тамбовщины объявили торги на открытие кредитных линий на 1,6 млрд рублей

Министерство финансов Тамбовской области объявило поиск банков для открытия региону трех кредитных линий с суммарным лимитом 1,6 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 440,4 млн руб.

Первая кредитная линия предусматривает лимит в 400 млн руб. Начальная стоимость контракта составляет 111,8 млн руб. Вторая кредитная линия рассчитана на лимит в 300 млн руб. при стартовой цене контракта в 83,9 млн руб. Лимит третьей составляет 875 млн руб, начальная цена — 244,7 млн руб.

Срок действия всех линий должен составить 730 дней. Процентная ставка будет ориентирована на ключевую ставку Центробанка с надбавкой не более 1% годовых.

Подрядчиков выберут в ходе аукционов, заявки на участие в которых можно подавать до 23 октября. Итоги будут подведены 25 октября.

Согласно порталу госзакупок, в этом году провалились шесть попыток Тамбова и Тамбовской области открыть кредитные линии. Две из них были рассчитаны на 730 дней каждая с суммарным лимитом 1,5 млрд руб., еще четыре — на 365 дней каждая с лимитом 300 млн, 400 млн, 742 млн и 1,5 млрд руб.

Как закредитованность жителей макрорегиона изменилась в первом полугодии 2023 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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