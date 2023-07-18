Должники пошли ва-банк

В Черноземье в первом полугодии 2023-го росло число признанных банкротами граждан и индивидуальных предпринимателей. В ряде регионов динамика даже превысила показатели всплеска банкротств, зафиксированного годом ранее. По оценке ЕФРСБ, число признанных несостоятельными резидентов макрорегиона выросло с 23% в Курской области до 56% в Воронежской. Вместе с тем продолжает увеличиваться число новых исков. Эксперты считают, что динамику определяет в том числе увлечение жителей кредитами на фоне снижения доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первой половине 2023 года в Черноземье продолжился рост числа признанных банкротами физических лиц и индивидуальных предпринимателей, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ, «Федресурс»).

По его оценке, существеннее всего в макрорегионе число жителей, в отношении которых местный арбитражный суд за первое полугодие 2023-го ввел процедуру реализации имущества (в этот момент физлицо официально признается банкротом), выросло в Воронежской области. Если по итогам января-июня 2022 года таких случаев было 1 134, то за аналогичный период нынешнего года — 1 765, на 56% больше. Следующей по динамике идет Тамбовщина. Там число новых банкротов за полгода выросло на 46%, с 746 до 1 092 человек.

Стоит отметить, что число новых банкротов в Черноземье в первой половине 2023 года показало существенный прирост к и без того крайне высокой базе января-июня 2022-го. За тот период, по данным ЕФРСБ, число признанных несостоятельными резидентов макрорегиона уже подросло к аналогичному периоду 2021 года в диапазоне с 25% (Воронежская область) до 79% (Курская). В целом в России, по данным ЕФРСБ, в первом полугодии 2023 года появилось на 34% банкротов больше, чем в январе-июне 2022-го.

В других регионах Черноземья количество физлиц-банкротов за прошедшие месяцы этого года также ощутимо увеличилось, но динамика была меньшей. 45% в Орловской области — 540 банкротов вместо 372 в первом полугодии 2022-го. В Белгородской области, которая традиционно остается антилидером в Черноземье по абсолютному числу граждан-банкротов, новых случаев за полугодие стало больше на 28% (2 402 вместо 1 911). В Липецкой области показатель вырос на 27%, с 1 158 до 1 475 человек. Наименьшую, но все равно чувствительную динамику банкротств продемонстрировала Курская область — 23%, с 1 238 до 1 524 банкротов за полугодие. Это связано с методологией сравнения с данными прошлого года, когда в регионе произошел особенно сильный рост числа банкротств.

В первом полугодии 2023 года, как указывают опрошенные «Ъ-Черноземье» эксперты, суды признавали банкротами преимущественно тех физлиц, иски о несостоятельности которых подавались в течение 2022-го, то есть уже под влиянием изменившейся экономической ситуации после начала спецоперации на Украине. Сейчас, судя по картотеке арбитража, число новых исков о банкротстве физлиц лишь немного выросло к прошлому году.

К примеру, как подсчитал «Ъ-Черноземье», за июль 2023-го в арбитражный суд Воронежской области было подано 392 заявления о банкротстве физлиц (за вычетом исков к компаниям), тогда как годом ранее — 375. Подавляющее большинство заявлений за несколькими исключениями были поданы самими должниками в порядке самобанкротства.

Инновацией в банкротствах физлиц в 2023 году стали особенности рассмотрения таких дел в отношении мобилизованных

К примеру, арбитражный суд Тамбовской области уже выносил несколько решений, согласно которым любые виды выплат военнослужащим не должны включаться в конкурсную массу уже признанного несостоятельным гражданина. Они были признаны «особыми видами социальных доходов», в результате кредиторы не могут рассчитывать на возврат долгов из жалования разорившихся до призыва в армию должников.

Еще в ряде случаев тамбовский арбитражный суд приостанавливал производство по искам о банкротстве мобилизованных, по которым еще не были приняты принципиальные решения: «Должник пребывает в действующей части Вооруженных сил РФ».

Динамика банкротств физлиц становится «маркером обнищания населения», считает управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин.

«С учетом крайне высокой статистической базы можно говорить о росте за два года более чем на 70%. При это более 96% всех заявлений были поданы самими гражданами. Можно констатировать, что население тотально не справляется с обслуживанием ранее взятых на себя долговых обязательств»,— говорит господин Просвирин

Он предупреждает, что «судебная система уже сейчас не справляется с существующей загруженностью»: «Любой дополнительный объем работы только усугубит ситуацию и отразится как на сроках рассмотрения дел, так и на числе судебных ошибок. Если мы хотим вернуться в регламентированные законом процессуальные сроки рассмотрения дел, необходимо как можно скорее решать вопрос пропорционального увеличения судейского состава и кадрового голода судебного аппарата».

Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко считает, что рост банкротств обеспечил «догоняющий рост зарплат по отношению к темпам инфляции»: «Тенденцию создает обесценивание рубля и снижение доступности товаров длительного потребления, в особенности электроники, средств транспорта, бытовой техники. Большую роль в динамике банкротств играет и сохраняющаяся высокая доступность микрозаймов и потребительских кредитов. В итоге долговая нагрузка растет одновременно со снижением реальных располагаемых доходов».

«Скрытым фактором» роста, по мнению господина Шевченко, становится «рост рынка юридических и консультационных услуг для граждан, которые интересуются банкротством». Но он считает, что это несет лишь риски: «Предположу, что через год или два мы увидим стабилизацию темпов роста банкротств физлиц. Это случится, когда сегодняшние банкроты оценят негативные последствия признания себя несостоятельными, а информация об этом опыте будет распространяться».

«Должник полагает, что в ходе банкротства ничего не теряет. Но ошибочно воспринимать эту процедуру только лишь как позволяющую законно уклониться от требований кредиторов»,— подчеркивает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Личное банкротство в условиях потери основного источника дохода или при условии превышения долгового бремени над доходами приведет к включению практически всего ценного имущества должника в конкурсную массу, после чего оно будет продано в интересах кредиторов»,— напомнил юрист.

Он считает, что количество банкротств физлиц до конца 2023 года будет расти «столь же высокими темпами, поскольку экономические факторы себя не исчерпали».

Сергей Калашников