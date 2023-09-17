Ким Чен Ын и Шойгу обсудили оборонное сотрудничество России и КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита во Владивосток встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили ситуацию в мире и вопросы сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Об этом сообщило государственное радио КНДР «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства и конструктивными мнениями по поводу вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооруженными силами двух стран, а также в сфере обороны и безопасности»,— говорится в сообщении.

Ким Чен Ын осмотрел фрегат «Маршал Шапошников», а также его вооружение: противокорабельные ракетные комплексы «Уран», универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», стомиллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.

Ким Чен Ын приехал в Приморский край 12 сентября. На следующий день он встретился с Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». 15 сентября он вместе с вице-премьером Денисом Мантуровым осмотрел авиационные предприятия в Комсомольске-на-Амуре.

Вчера он вместе с Сергеем Шойгу осмотрел боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке. В тот же день лидеру КНДР показали балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

О реакции на визит — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Анастасия Ларина