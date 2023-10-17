Власти хотят построить две станции метро и автовокзал на Уралмаше до 2030 года

Администрация Екатеринбург рассчитывает, что до 2030 года на Уралмаше построят две новые станции метро и автовокзал, следует из стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района. Соответствующее постановление подписал и.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В документе говорится, что развитие микрорайона возможно за счет индивидуального и малоэтажного строительства с соответствующей социальной и коммерческой инфраструктурой. А при условии строительства новых станций метро привлекательность этого микрорайона резко увеличится. Так, власти планируют построить станцию на пересечении проспекта Космонавтов – улицы Шефской, а также на пересечении проспекта Космонавтов – улицы Березовой. Срок реализации — 2030 год.

Кроме того запланировано Строительство транспортно-пересадочного узла, автовокзала в районе проспекта Космонавтов – улицы Березовой.

О строительстве новых станций ранее заявлял и глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. По его словам, проектированием уже занимается УГМК. О строительстве новых станций говорил и мэр Алексей Орлов.

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