В Екатеринбурге могут появиться две новые станции метро и третий автовокзал

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга планируют построить третий автовокзал, а также две новые станции метро. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Думаю, это вполне осуществимо. До метрополитена там не так далеко. Ближайшая станция — "Проспект Космонавтов" находится около "Омеги". Оттуда до Veer Mall выходит всего 1,5 — 2 км. Под местом, где улица Шефская соединяется с проспектом Космонавтов, проходит тоннель метрополитена. Поэтому расстояние, где потребуется выполнить тоннель, не такое большое»,— отметил Роман Кравченко.

Также он добавил, что проектированием занимается УГМК. По его словам, районная администрация разработала проект, который предусматривает строительство станции метро на улице Березовой. «Она расположена за мостом — на выходе на Верхнюю Пышму. Мы предлагали сделать там станцию метрополитена, организовать большую перехватывающую парковку и вынести туда Северный автовокзал»,— добавил господин Кравченко.

По мнению Романа Кравченко, реализация проекта могла бы улучшить ситуацию с пробками. По его словам, жители ближайших городов смогут приезжать на перехватывающую парковку, оставлять там машины, а затем садиться на метро.

Напомним, ранее мэр Алексей Орлов заявил, что одним из условий для строительства новой станции метро может стать развитие Уралмаша. Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге обсуждается не первый год. В октябре 2021 года стало известно, что работы по проектированию второй ветки приостановлены. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что у региона недостаточно средств, чтобы строить вторую ветку самостоятельно, поэтому работы могут начаться только в случае финансирования проекта федеральным правительством.