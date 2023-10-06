Белорусская компания заявила о готовности помочь в строительстве метро в Екатеринбурге

Директор ОАО "Минскметропроект" (Белоруссия) Михаил Рудько на форуме 100+ TechnoBuild заявил, что компания готова помочь при проектировании строительства метро в Екатеринбурге. Он сообщил, применение современных технологий позволит построить вторую ветку метро дешевле на 5–20%, чем 10 лет назад.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков не исключил использования компетенции компании при строительстве тоннелей и крупных развязок екатеринбуржского метро, приостановленного из-за нехватки средств.

Михаил Рудько отметил, что на снижение стоимости машин ТПМК повлияло появление немецких, американских и китайских производителей. «Китайцы в данном случае делают товар под конкретные условия, которые учитывают определенные характеристики. Плюс по цене они тоже конкурируют друг с другом, соответственно, машины становятся дешевле, поскольку одно из самых дорогих составляющих — прорыть туннель»,— цитирует господина Рудько «Интерфакс-Урал».

Напомним, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что одним из условий для строительства новой станции метро может стать развитие Уралмаша. В октябре 2021 года стало известно, что работы по проектированию второй ветки приостановлены. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что у региона недостаточно средств, чтобы строить вторую ветку самостоятельно, поэтому работы могут начаться только в случае финансирования проекта федеральным правительством.

В сентябре глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко заявил, что районная администрация разработала проект, который предусматривает строительство станции метро на улице Березовой. «Она расположена за мостом — на выходе на Верхнюю Пышму. Мы предлагали сделать там станцию метрополитена, организовать большую перехватывающую парковку и вынести туда Северный автовокзал»,— добавил господин Кравченко.

Ева Коршунова

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