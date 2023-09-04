Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Екатеринбурга назвал условия для строительства новой станции метро

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что одним из условий для строительства новой станции метро может стать развитие Уралмаша. Об этом глава города заявил на встрече с учащимися специализированного строительного класса при Уральском федеральном университете (УрФУ).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Один из вариантов строительства хотя бы одной из станций — это как раз район Уралмаш: Зеленый бор и Антенные поля. Там вполне возможно, с привлечением средств застройщика, построить станцию в параллель с депо. Там буквально около километра»,— цитирует Алексея Орлова портал 66.ru.

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге обсуждается не первый год. В октябре 2021 года стало известно, что работы по проектированию второй ветки приостановлены. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что у региона недостаточно средств, чтобы строить вторую ветку самостоятельно, поэтому работы могут начаться только в случае финансирования проекта федеральным правительством.

Начальник департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексей Прядеин заявлял, что крупный бизнес «не в состоянии» оплатить строительство второй ветки из-за масштабности проекта. По его словам, стоимость проекта превышает 100 млрд руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...