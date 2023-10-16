Президент Грузии Зурабишвили отказалась уходить в отставку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе своего телеобращения заявила, что не собирается уходить в отставку после решения Конституционного суда. Ранее сегодня суд установил, что Саломе Зурабишвили нарушила закон, поехав за границу вопреки запрету правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

«Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я приехала (из Франции.— ''Ъ''), осталась тут и борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии»,— сказала президент (цитата по ТАСС).

Она также прокомментировала решение Конституционного суда, заявив, что судьям должно быть стыдно за то, что они вынесли такой вердикт. Согласно ее словам, она будет присутствовать на парламентском заседании, в ходе которого пройдет голосование по импичменту.

Сегодня, 16 октября, председатель Конституционного суда Мераб Турава заявил, что решение суда позволит начать процедуру импичмента, но сначала его должен утвердить парламент. В случае если 100 депутатов проголосуют за импичмент, Саломе Зурабишвили будет отстранена от президентской должности. Судебное разбирательство по импичменту началось 3 октября. Причиной для этого стали визиты президента в августе и сентябре в несколько стран, в том числе Германию и Францию, без согласия правительства, как того требует ст. 52 Конституции.

Подробнее о деле в отношении грузинского президента — в материале «Ъ» «Саломе Зурабишвили вменили самоволку в Европу».